Стать родителями можно в любом возрасте!

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Но ЭКО - это возможность не только забеременеть здесь и сейчас, но и - благодаря арсеналу ВРТ - стать родителями практически в любом возрасте. «Сдвинуть» биологические часы поможет криоконсервация ооцитов и спермы.

Криоконсервация ооцитов (яйцеклеток) и спермы проводится методом витрификации, так называемым быстрым замораживанием.

- Криоконсервация, или по-другому банкинг яйцеклеток (или спермы) - это бережный, современный метод сохранения собственных половых клеток пациента хорошего качества. Витрификация помогает избежать образования кристаллов льда, сохраняя жизнеспособность биоматериала после разморозки. Ооциты и сперма могут храниться в криохранилище годами и быть востребованы пациентом тогда, когда он будет готов планировать беременность, - рассказала Наталья Николаевна Борисова, акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующий отделением ВРТ клиники «Геном» города Томска.

Программа отложенного родительства может пригодиться:

- если женщины и мужчины хотят стать родителями в более позднем возрасте, сохранив фертильность;

- при диагностированном онкологическом заболевании и назначении химио- или лучевой терапии;

- если предстоит хирургическое вмешательство, затрагивающее репродуктивные органы (яичники, яички).

В клинике «Геном» есть специальное криохранилище, благодаря которому можно не опасаться за сохранность замороженных ооцитов и спермы.

Отметим, что биоматериал может храниться годами - это никак не отразится на его качестве и жизнеспособности, но все же чем раньше он будет сдан, тем выше шанс наступления успешной беременности впоследствии.

С годами репродуктивный потенциал, особенно у женщин, снижается. К сожалению, яйцеклетки «не умеют» обновляться. После 30 лет уровень антимюллерова гормона (АМГ) - основного индикатора женской фертильности - неизбежно падает. Для того чтобы можно было не тревожиться о «тикающих часах», и разработали программы сохранения биоматериала.

Позаботьтесь о своем будущем сейчас - воспользуйтесь программой отложенного родительства! Записаться на обследование можно по телефону 8 (800) 333-94-92 или на сайте https://tomsk.genom-eko.ru.

Клиника находится по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 94г.

Клиника репродуктивной медицины «Геном» входит в международную сеть клиник ВРТ группы медицинских компаний «Медма».

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