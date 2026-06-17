Настоящий мужчина знает свои показатели, и не только в спортзале: проверьте свои показатели спермограммы

Фото: Вячеслав СТАНКЕВИЧ

Врачи-репродуктологи и урологи-андрологи единодушны: проверять здоровье нужно сразу у обоих партнеров.

Один из ключевых методов диагностики - спермограмма - лабораторное исследование эякулята, позволяющее оценить фертильность мужчины, то есть его способность к оплодотворению. Анализ также помогает выявить некоторые заболевания мужской половой системы.

Но возможности современной диагностики гораздо шире. В клиниках «Геном» мы не просто оцениваем, способен ли мужчина в принципе оплодотворить яйцеклетку. Мы детально изучаем сперматозоиды как носители генетического материала. Это важно, потому что мужской фактор - одна из частых причин бесплодия в парах, и зачастую именно комплексный анализ спермы помогает понять, почему беременность не наступает или прерывается.

Мы решаем более широкую задачу:

• оцениваем репродуктивный потенциал мужчины;

• исследуем качество сперматозоидов на генетическом уровне;

• не только помогаем добиться оплодотворения, но и повышаем шансы на вынашивание и рождение здорового ребенка.

В клинике «Геном» выполняют тесты, которые дают полную картину мужского репродуктивного здоровья:

• MAR-тест - выявление иммунного фактора бесплодия;

• оценка морфологии по Крюгеру - детальный анализ формы и строения сперматозоидов;

• фрагментация ДНК сперматозоидов - критически важный тест на целостность генетического материала, влияющий на наступление беременности и риск выкидыша;

• тест HBA - оценка способности сперматозоидов связываться с яйцеклеткой.

Стандартная спермограмма оценивает только физические параметры эякулята (объем, цвет, вязкость) и клеточные характеристики: количество сперматозоидов, их подвижность, наличие лейкоцитов и эритроцитов, процент нормальных и патологических форм. Также в клинике проводится криоконсервация эякулята и его дальнейшее хранение.

В клинике «Геном» проводится свежая диагностика: образец попадает под микроскоп лаборанту-биологу сразу после сдачи. Это исключает потерю качества биоматериала, которая неизбежна при транспортировке. Такой подход напрямую влияет на достоверность результата. Именно поэтому у нас сдают анализ непосредственно в клинике - в специально отведенном помещении с комфортом и полной приватностью.

В лаборатории «Геном» работают эмбриологи и лаборанты-биологи с большим опытом, используются микроскопы экспертного класса. Результаты готовы уже на следующий день - это позволяет не затягивать подготовку к программам ЭКО или началу лечения мужчины.

Сейчас в клинике «Геном» в Томске действует специальное предложение -комплексная спермограмма со скидкой 5000 рублей.

Подробности и запись по ссылке:

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Сайт: https://tomsk.genom-eko.ru/

Клиника репродуктивной медицины «Геном» входит в международную сеть клиник ВРТ группы медицинских компаний «Медма».

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