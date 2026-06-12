Участники выражали свои эмоции прямо на бегу. Фото: Валерия Чиркова
Сегодня утром, 12 июня, на стадионе «Политехник» состоялся праздничный забег в честь Дня России. Участники вышли на старт, несмотря на затяжной дождь — он не испортил торжественной атмосферы. Наоборот, подарил вовремя освежающую прохладу после изнуряющей жары. Как спортсмены и любители бега преодолевали дистанции — смотрите в эксклюзивном фоторепортаже «КП-Томск» с мокрого, но эмоционального мероприятия.
Бегуны заряжали друг друга внутренним запалом. Фото: Валерия Чиркова
Стадион «Политехник». Фото: Валерия Чиркова
Хмурое небо не умаляло радости движения. Фото: Валерия Чиркова
Участвовали томичи разных возрастов. Фото: Валерия Чиркова
Восторженные участники. Фото: Валерия Чиркова
Любители спорта проверяют свою выносливость в любую погоду. Фото: Валерия Чиркова
Местные моржи тоже на пробежке. Фото: Валерия Чиркова
Мокрый асфальт отражал фигуры бегунов. Фото: Валерия Чиркова
Промокший, но довольный участник забега. Фото: Валерия Чиркова
Мероприятие посетили большое количество маломобильных людей. Фото: Валерия Чиркова
Владимир Мазур тоже посетил забег. Фото: Валерия Чиркова
Многим гостям и зрителям пришлось прятаться под зонтами. Фото: Валерия Чиркова
Забег на «Политехнике» стал лишь частью масштабной программы празднования Дня России. Фото: Валерия Чиркова
Напомним, забег стал лишь частью большой программы празднования Дня России.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала об открытии сезона бега по шоссе в регионе.
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