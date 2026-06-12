Участники выражали свои эмоции прямо на бегу. Фото: Валерия Чиркова

Сегодня утром, 12 июня, на стадионе «Политехник» состоялся праздничный забег в честь Дня России. Участники вышли на старт, несмотря на затяжной дождь — он не испортил торжественной атмосферы. Наоборот, подарил вовремя освежающую прохладу после изнуряющей жары. Как спортсмены и любители бега преодолевали дистанции — смотрите в эксклюзивном фоторепортаже «КП-Томск» с мокрого, но эмоционального мероприятия.

Бегуны заряжали друг друга внутренним запалом. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Стадион «Политехник». Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Хмурое небо не умаляло радости движения. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Участвовали томичи разных возрастов. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Восторженные участники. Фото: Валерия Чиркова

Любители спорта проверяют свою выносливость в любую погоду. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Местные моржи тоже на пробежке. Фото: Валерия Чиркова

Мокрый асфальт отражал фигуры бегунов. Фото: Валерия Чиркова

Промокший, но довольный участник забега. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Мероприятие посетили большое количество маломобильных людей. Фото: Валерия Чиркова

Владимир Мазур тоже посетил забег. Фото: Валерия Чиркова

Многим гостям и зрителям пришлось прятаться под зонтами. Фото: Валерия Чиркова

Забег на «Политехнике» стал лишь частью масштабной программы празднования Дня России. Фото: Валерия Чиркова

Напомним, забег стал лишь частью большой программы празднования Дня России.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала об открытии сезона бега по шоссе в регионе.

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