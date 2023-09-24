Перый снег выпал в Томске 24 сентября

В воскресенье, 24 сентября, на территории Томска выпал первый снег. Снежные хлопья заметили жители Каштака, микрорайона Черемошники, площади Южной, Иркутского тракта, Зеленых горок и других районов.

Несколько человек поделились в паблике «Регион-70» информацией о том, что на Каштаке выпал первый снег в воскресенье.

В комментариях томичи подтвердили эту информацию, а также отметили, что похожая ситуация наблюдается и в других районах города. По словам очевидцев, сегодня шел мокрый снег с дождем, который быстро растаял.

По данным ЦГМС, днем 24 сентября температура воздуха в Томске не превысит +8 градусов, также возможен сильный ветер и небольшие дожди.

Напомним, ранее синоптики уже предупреждали жителей Томска о похолодании, снеге и сильном ветре.