В Томске на следующей неделе ожидается снег

Фото: Анна Ковалёва

В Томске синоптики прогнозируют ухудшение погоды. По данным сайте gismeteo, на следующей неделе во вторник пройдет снег с дождем.

В начале неделе ночная температура ожидается от +1 до +3 градусов. Днем столбики термометра прогреются до +7...13 градусов. В понедельник и во вторник стоят осадки, во второй день недели вероятен снег с дождем. К середине недели в Томске немного потеплеет, ночная температура пока что прогнозируется от +6 до +9 градусов, а дневная до +16. В среду будут осадки, а вот в четверг просто пасмурная погода.

К выходным вновь вернется дождь. ночная температура ожидается от +6м до +9, а дневная от +13 до +17 градусов.