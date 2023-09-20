«Дали плотный огонь по пятиэтажке и вытащили своих»: томич рассказал о героизме участников СВО

24-летнего добровольца наградили 7 медалями. Фото предоставлено героем публикации

В свои 24 года томич Александр имеет 7 медалей, среди них «За отвагу», «За взятие Бахмута». События, которые происходили с ноября 2022-го по апрель 2023 года на СВО, уже стали для бывшего штурмовика воспоминаниями. «Они навсегда врезались в сознание», - признается молодой человек. После тяжелого ранения Александр вернулся на Родину – ему чуть не ампутировали часть ноги, но все обошлось. Позади 2 операции, а впереди еще долгое восстановление. Свою историю парень рассказал «Комсомольской правде – Томск».

Награды Александра. Фото предоставлено героем публикации

«Когда решил идти в добровольцы, не имел никакой военной подготовки. Нас с ребятами привезли под Ростов, экипировали. Научили держать оружие, правильно с ним обращаться. Через неделю после приезда в ЛНР узнал, что такое работа HIMARS. Нас защитила ПВО, но мы были эвакуированы на другой полигон», - вспоминает боец.

В самом начале службы для ребят на компьютере рандомно подобрали позывные. Александру выпало необычное слово: Ягушка. Позже он выяснил, что так называют верхнюю одежду ненцев.

На первом боевом задании парням предстояло преодолеть 7,5 км опасного участка, чтобы доставить на передний край тяжелые баулы с боекомплектами. Передвигаться пришлось под минометными обстрелами – как учили, перебежками. Примерно через каждые 7 метров нужно было находить новое укрытие – фрагмент бетона, машину, подвал. По словам Александра, на той местности встречались самые разные опасности – работали снайперы, летали квадрокоптеры. Поставленную задачу выполнили благополучно, сослуживцы на передовой получили все необходимое для дальнейшего продвижения.

«Потом и сам начал выходить на штурмы. Командование чередовало людей: кто-то БК подносит, а кто-то уже устал, отходит, его заменяют. То есть, сегодня я штурмую, завтра другой», - говорит доброволец.

Александр рассказал, что на СВО видел настоящие подвиги. Сильнее всего его потряс случай со спасением 2 сослуживцев. Группа выдвигалась на штурм 5-этажного многоквартирного здания, никто не знал, где конкретно находились позиции ВСУ. Во время выполнения задания двое парней получили ранения из пулемета, лежали на открытой местности. Противник прицельно выжидал, когда к ним поспешат на помощь.

«Наши прямо плотным огнем 5-этажку принялись покрывать. Стреляя в каждое окно, прикрыли своих и вытащили, не побоявшись снайперов, пулеметчиков. Мы не давали врагам просунуть головы. Они, как говорят по-военному, отстреливались по-сомалийски: куда попало, чтобы спугнуть, но у нас не было страха. Это оказалось целой отдельный спецоперацией. Мы же не должны своих бросать», - делится житель Томска.

Александр подчеркнул, что на СВО понял, что значит «настоящая взаимовыручка» - в условиях, когда ребята стояли друг за другом горой. Они сплотились еще в учебной части. Изначально инструкторы очень хорошо донесли до парней мысль: если сейчас ты не поможешь и не подскажешь тому, у кого что-то не получается, то потом он тебя же прикроет непрофессионально.

Александр с земляками-сослуживцами. Фото предоставлено героем публикации

Последним заданием для Александра стала доставка на позиции бензина для генератора. На спецтранспорте боец доехал с напарником до передовой, передал необходимое. Когда начали сдавать назад, наехали на мину. Взрыв был слева. Томич получил ранение левой стопы, предплечья, перелом ребра.

«Как сказал хирург, сумевший сохранить мне ногу, он впервые сделал столь сложные операции. Бесконечно благодарен врачам, которые не стали ампутировать, как рекомендовалось сначала, а попробовали обойтись без радикального решения. Все прижилось, молодой организм справился», - говорит молодой человек.

В аэропорту, по дороге из госпиталя домой. Фото предоставлено героем публикации

Когда Александр добирался на костылях домой из госпиталя, он увидел, с каким участием отнеслись к нему незнакомые люди в разных городах. В аэропортах и на улицах раненому всячески старались помочь, поддерживали и делом, и добрым словом. Томич подчеркнул, что благодарен каждому прохожему, уделившему ему внимание.

Ценной для бывшего штурмовика стало и внимание от представителей томского отделения «Народного фронта». В частности – от куратора раненых бойцов, эксперта ОНФ Ольги Огневой. По словам Александра, с такой поддержкой легче будет решать многие вопросы, возникающие в начале его новой, мирной, жизни.

Александр с мамой Татьяной Геннадьевной. Фото предоставлено героем публикации

Контракт, который подписывал доброволец на полгода, уже закончился. Реабилитация пока еще продолжается: на днях Александр в очередной раз ляжет в больницу. Как только поправит здоровье, собирается устроиться на работу по одной из своих специальностей - станочником широкого профиля или токарем 2-го разряда.

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