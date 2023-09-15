В Томске подготовиться к зиме помогут в компании «Тепло и уют»

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Чем ближе зима, тем больше томичей задумываются о том, как утеплить свой дом. Гарантией тепла и уюта в холодные дни станет газовый котел. В Томске помочь правильно подобрать необходимые детали, сделать грамотный монтаж и обслуживание котлов, а также водоочистки и систем отопления может компания «Тепло и уют».

Отметим, что газовое оборудование, которое люди размещают в своих частных домах, из-за ошибок, допущенных при монтаже, либо из-за неправильной эксплуатации может стать причиной взрыва или пожара. Именно поэтому логично весь процесс доверить опытным мастерам.

Фото предоставлено рекламодателем

«Тепло и уют» работает с газовыми котлами с 2009 года. Компания предлагает томичам все для систем отопления и водоснабжения загородного дома, в том числе газовые котлы, радиаторы отопления, водонагреватели, автоматические системы управления отоплением, водоочистку.

Фото предоставлено рекламодателем

«Мы - ответственная и надежная компания. Сотрудничаем только с надежными поставщиками. Поможем подготовить документы на возмещение расходов на газификацию», — рассказывают в организации.

Фото предоставлено рекламодателем

Компания «Тепло и уют» находится по адресу: улица Яковлева 15, коворкинг Round, оф.116.

Сайт компании: https://teplotom.ru/

Телеграм: http://t.me/Teplotomsk

Телефон: 505-105.

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