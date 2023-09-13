В Томске открылся английский детский сад

Фото предоставлено центром "Англомама"

В Томске 3 сентября состоялось открытие второго филиала клуба билингвального развития «Англомама». Английский детский сад находится по адресу: переулок Школьный, 19.

Первый филиал «Англомамы» расположен на улице Красноармейской, 96. Решение об открытии филиала в переулке Школьном было принято из-за того, что из спальных районов в центр города ездило много детей.

Фото предоставлено центром "Англомама"

Обучение детей дошкольного возраста является приоритетом в «Англомаме», поскольку маленькие дети лучше запоминают информацию и могут легче и быстрее выучить английский язык наравне с русским.

«Начав изучать второй иностранный язык в возрасте 1,6–3 лет, ребенок не видит разницы в том, какой язык он осваивает, у него нет страха ошибиться и его мозг впитывает речевые конструкции как губка. В то время как в 7 лет и позже голова детей загружена уже совсем другим», – рассказала директор «Англомамы» Анастасия Крушельницкая.

Педагоги английского детского сада создают домашнюю атмосферу, а ключевой особенностью является то, что общение с детьми происходит только на английском языке. Благодаря этому ребенок погружается в языковую среду.

Кроме того, ребенок должен озвучивать просьбы к воспитателю, общаться со сверстниками на иностранном языке. Также в «Англомаме» с дошкольниками на английском изучают математику, ставят мини-спектакли, читают книги и готовят еду. Так дети легко усваивают необходимую бытовую лексику.

Вместе с детьми английский могут изучать и их родители, которые позже смогут практиковать язык и дома. Дополнительные занятия также включают каллиграфию, подготовку к школе и уроки рисования на английском языке.

Большую часть времени в детском саду находится воспитатель-носитель английского языка, который занимается с детьми.

Клуб билингвального развития «Англомама» располагается по адресам:

ул. Красноармейская, 96;

пер. Школьный, 19.

https://anglomama.club/

https://vk.com/anglomama.club

Телефоны: 8 (3822) 937 511 или +7 901 607 5881.

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