Нечем дышать: откуда в Томске неприятный запах?

Фото: Ксения Высотина

Томск известен своей историей, архитектурой, университетами, а также летними зловониями. И, что важно, в большинстве городов страны источники запаха одни и те же. Они не менялись несколько десятилетий.

Вся коммунальная и промышленная инфраструктура российских городов строилась достаточно давно, еще в советское время. В лучшем случае – на рубеже 70-80 годов прошлого столетия. Почти 50 лет инфраструктура практически всех региональных столиц в стране старела, изнашивалась, поэтому требует модернизации.

Кроме того, сами города за это время сильно выросли и физически приблизились к месту расположения, например, очистных сооружений, которые когда-то строились достаточно далеко от городов. На обстановку повлияла и смена розы ветров в последние годы. Как известно, в советское время все объекты, имеющие специфический запах, строились, исходя из розы ветров. В Томске это территория к северу и северо-востоку от города.

С такой ситуацией столкнулись наши соседи из Барнаула. В последнее десятилетие преобладающее направление ветра там – юго-западное – стало меняться на северо-восточное или северное. Поэтому летом при повышении температуры в отдельных районах города стал появляться неприятный запах, источником которого является Барнаульский водоканал. Хотя в шестидесятые годы прошлого столетия строительство очистных сооружений велось именно с подветренной стороны от жилья. Сегодня в жаркие дни им ежедневно приходится опрыскивать иловые карты очистных специальным дезодорантом. Кроме иловых карт, источником неприятного запаха в Барнауле называют регулярные засоры на канализационных сетях, самовольные подключения к сетям канализации и забитая ливневая канализация в городе.

В другой сибирской региональной столице – Омске – источниками периодически возникающего неприятного запаха в городе называют крупный нефтеперерабатывающий завод, коммунальные предприятия и местную птицефабрику. А вот в Новосибирске, где также последние несколько лет ищут причины внезапно обострившегося летнего зловония, под подозрением еще больше источников. Среди них чаще всего называют городской водоканал, свиноводческую ферму Сергея Голубева, «Толмачевские Согры», мясокомбинат «Кудряшовский», полигон твердых бытовых отходов возле криводановских дач, «Агротех» и т.д.

Во всех крупных городах источников неприятного запаха всегда несколько. Что воняет в городах больше всего? Во-первых, это коммунальная инфраструктура и, прежде всего, очистные сооружения городов. Во-вторых, это сельскохозяйственные предприятия, расположенные за городской чертой. В-третьих, это свалки и большие мусорные полигоны, которые летом превращаются в смердящий ад. В целях экономии их редко строят далеко от города, чтобы экономить на перевозках мусора.

Источники неприятных запахов в Томске

Система городских очистных сооружений. Эти объекты не могут не пахнуть в силу своих конструктивных особенностей: большие хранилища иловых отложений, которые никак не перерабатываются и не рекультивируются.

Эти сооружения в самых разных городах сегодня стали большой проблемой неприятных запахов не только потому, что они сами по себе сильно воняют. Проблема и в том, что у всей этой коммунальной системы большой износ. Система очистных сооружений под Томском в районе нефтехимического комбината была построена более сорока лет назад – в самом начале 80-х годов прошлого столетия.

В силу масштаба ничто в поясе вокруг Томска с ними не сравнится. Только представьте: ежедневно городские очистные сооружения перерабатывают около 250 тысяч кубометров стоков бытовой канализации. Это больше десяти 50-метровых бассейнов!

Кстати, не воняют очистные только в соседнем городе Северске. Но только потому, что их там нет вообще, десятилетиями все сливается в самый многоводный правый приток Оби.

Следующий источник неприятного запаха - аграрные предприятия. Они не на первом месте, но в силу специфики своей деятельности остаются одним из главных источников неприятного запаха. Большинство людей представляют себе сельскохозяйственное производство, как некий деревенский двор, где держат куриц, свиней или коров. Большое промышленное сельскохозяйственное производство, которое ежедневно обеспечивает страну едой, выглядит не так. Это огромное поголовье.

Самый «проблемный» из продуктов жизнедеятельности животных – это куриный помет, имеющий едкий, кислый и страшно токсичный запах. Курица дает всего сто грамм помета в день. Но в промышленном производстве – это горы помета. И для почв куриный помет самый токсичный продукт жизнедеятельности.

Чтобы из помета получилось удобрение, и его можно было внести в почву, должно произойти две вещи. Первая: упасть его азотный уровень. Вторая: погибнуть гельминты, потому что в симпатичных птичках тоже есть глисты.

Помет можно переработать только в удобрение. Больше с ним ничего сделать нельзя: все разговоры о том, что из него возможно производить топливо - все еще уровень фантастики. Есть только один цивилизованный способ работы с птичьим пометом. Это его компостирование, чтобы снизить токсичность, которое достигается простым ворошением и временем. Так действует «Межениновская птицефабрика» в Томском районе. Свой помет они хранят прямо через дорогу, а переработанный – возят за 130 километров на свои поля в Шегарском районе.

На втором месте – свиной навоз. Его тоже нельзя сразу вносить в почву, и он требует для этого подготовки – передержки.

На Томском свинокомплексе «Сибагро» навоз сначала сепарируется: разделяется на твердую и жидкую фракции. Это необходимо потому, что твердая фракция содержит больше токсичных для почв элементов и требует другого режима передержки. В общем объеме ее, кстати, не так много: всего три процента. Твердая фракция складируется на специально оборудованной площадке, где лежит примерно год. После того, как снижается ее токсичная активность, навоз с первыми холодами в конце октября вносится на поля. После чего поля перепахиваются. Эта технология работает на всех свиноводческих предприятиях, причем, не только в России, но и за рубежом.

Жидкий навоз передерживается в специальных лагунах. Цель та же, что и у твердой фракции навоза - обезвреживание, но достигается она несколько быстрее: за шесть-восемь месяцев в зависимости от погодных условий. Столько длится его передержка. Можно ли ее ускорить? Можно, если добавлять в навоз различные биоактиваторы.

В Томске лагуны, кстати, расположены значительно дальше от самого свинокомплекса. А это еще плюс 23 километра на северо-восток.

Есть только один способ переработки куриного помёта и свиного навоза. Хотя технология по их превращению в биотопливо действительно существует, но энергии, которая при этом вырабатывается, хватает только на работу самой установки. Ну, то есть, все, что получается из этой установки, уходит на работу ее самой. Ни на одной свиноводческом предприятии России нет ни одной биогазовой установки, которая работала бы не для журналистов, а для экономики производства.

Навоз крупного рогатого скота, лошадей и овец наименее токсичный из всей группы побочных продуктов жизнедеятельности животных. У него минимальный период передержки, поэтому вносить в почву его можно намного быстрее, чем свиной навоз и куриный помет.

Ещё один главный источник зловония в российских городах – свалки и большие мусорные полигоны. На них жалуются все города. Где-то они вообще стали настоящей экологической катастрофой. В последние годы мы слышали много таких историй: полигон в Ядрово в Подмосковье стал нарицательным.

В последние десять лет Томск неизменно упоминается в числе регионов страны, имеющих серьезные проблемы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов. По данным исследования Росприроднадзора на конец 2022 года, Томская область оказалась одним из российских «лидеров» по количеству нелегальных свалок. Регион занял девятое место среди всех субъектов РФ. После трех лет мусорной реформы в России эксперты насчитали в Томской области почти 400 несанкционированных свалок. К этой проблеме постоянно добавляется еще одна беда: почти непрекращающиеся пожары на крупнейшем в регионе мусорном полигоне в Сурово-Сухоречье под Томском. И все это совсем рядом с Октябрьским районом областного центра, жители которого чаще других жалуются на летнее зловоние.

Можно назвать ещё десятки локальных источников неприятного запаха в Томске, которые разбросаны по всей карте областного центра. Канализационно-насосные станции водоканала, пункты слива ассенизаторских машин, отходы и выбросы крупных промышленных предприятий, тепловых электростанций. Все это на фоне полного отсутствия канализационных инженерных сетей в самой исторической части Томска – на Воскресенской горе.

Как это работает?

Сильный неприятный запах и вонь появляются в городе, когда дует северный или северо-восточный ветер. Чтобы не происходило в бассейнах очистных сооружений Томскводоконала, на Межениновской птицефабрике или Томском свинокомплексе при любом другом направлении ветра, никакого постороннего запаха в Томске нет.

Главный определяющий фактор запаха – направление ветра. И только. Запах не связан с какими-то действиями или событиями, который в тот или иной момент происходят на очистных или аграрных предприятиях. Но, когда ветер дует на город с севера или северо-востока, определить, откуда именно приходит неприятный запах – с очистных Томскводоконала, «Межениновки» или свинокомплекса – невозможно.

Запах с севера традиционно приходится летом. Причем, сильный запах появляется в городе на рассвете. Что такого происходит летним утром, что в ряде районов областного центра начинает вонять?

Солнце, как известно, нагревает не воздух, а землю. Летним днём это происходит быстро. В свою очередь, земля нагревает воздух, который находится в непосредственном контакте с ней. Когда наблюдается высокая термическая активность, горячий воздух с земли поднимается вверх. Если ветер есть, воздух, перемещается по направлению этого ветра.

Ночью земля быстро остывает и происходит обратный ток. И воздух, который пришел с севера или северо-востока, опускается вниз. Большие объемы воздуха переносятся с одного места на другое. Вот почему утром в городе при определенном направлении ветра можно ощущать неприятный запах.