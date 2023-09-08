«Переносили раненых вброд под водой»: боец с позывным Союз рассказал томичам о проблеме с переправой

Фото: Telegram-канал «МаскироVка для СВОих -70», предоставлено героем публикации

Затаив дыхание, бойцы несли раненых товарищей прямо под водой. Вброд приходилось переправлять сразу несколько человек, некоторые участки реки давались особенно трудно. Узнав, что военнослужащие очень нуждаются в лодках, жители села Дзержинское приступили к срочному сбору денег. Деталями истории с журналисткой «Комсомольской правды – Томск» поделилась волонтер Елена Семенова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«В июле мы узнали, что на пути у бойцов - в виде небольшой речки преграда для перевозки людей и боеприпасов. Об этом рассказала руководитель нашего сообщества «МаскироVка для СВОих -70», когда съездила на передовую. Написала в Telegram-канал, что нужны обычные резиновые лодки», - вспоминает Елена.

Волонтеры из Дзержинского сразу же объявили сбор денег на покупку необходимого плавсредства. Откликнулись не только односельчане, которые, в свою очередь, разослали информацию по друзьям. Средства поступали и из других городов. Довольно быстро собрали около 40 тысяч рублей. На них приобрели 330-сантиметровую лодку пассажировместимостью 4 человека, грузоподъемностью 450 кг.

Фото предоставлено героем публикации

В конце августа лодку удалось доставить из Томска в зону проведения спецоперации. За адресную помощь волонтеров поблагодарил боец с позывным Союз. Он прислал видео, в начале которого напомнил о том, какую серьезную проблему парням поможет решить полученный подарок.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда пришлось раненых перетаскивать через реку по горло в воде. Вплоть до того, что те, кто пониже ростом, задерживали дыхание, вставали на дно и под водой несли ребят. Это был риск и для здоровых парней, и для тяжелых», - рассказал Союз.

Он уточнил, что на лодке, которая всегда будет под рукой, военные смогут не только перевозить раненых. Привязав веревки, на ней можно будет при необходимости перетаскивать боеприпасы и другой важный груз. Боец добавил, что кому-то это точно спасет жизнь.

Фото: Олег Укладов

В Telegram-канале сообщества вскоре также появилась информация о том, что парням на передовую доставят еще несколько лодок. Кроме того, Союзу передадут от томичей дроны с необходимыми аксессуарами. В ответ бойцы пришлют волонтерам видеозапись, на которой можно будет увидеть, как применяют технику на деле.

«Это будет самой наглядной иллюстрацией, что носки и футболки не спасают, а один дрон спасает несколько человек - сынов, мужей, отцов, дедов», - написал участник движения «МаскироVка для СВОих -70».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в регионе сплели для бойцов СВО рекордно большую масксеть: 6 на 16 метров. Издание также сообщило, что волонтеры областного центра первыми в области освоили уникальную технологию плетения защитных полотен с помощью лазера.

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