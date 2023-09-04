Как адаптировать к школе первоклассника: рекомендации психолога томичам

Зная правила физической и психологической адаптации к школе, можно помочь ребенку настроиться на учебу Фото: Олег Укладов

Трудности адаптации к школе знакомы любому первокласснику независимо от степени его социализации. Стресс возникает из-за резкой смены образа жизни: ребенок сталкивается с новыми правилами, требованиями, людьми. Самый сложный этап перехода детей к очередному этапу жизни приходится на сентябрь-ноябрь. Как облегчить адаптацию - «Комсомольской правде – Томск» рассказала психолог Анна Болгова.

По словам специалиста, в начале первого класса перенастройка ребенка всегда идет по двум линиям: физической и психологической. Справиться с каждой из возникающих проблем помогает соблюдение определенных правил.

Фото: Олег Укладов

Физическая адаптация

Незнакомые бактерии, строгий распорядок дня, новые коммуникации – организм ребенка сталкивается с разными вызовами одновременно. Задача родителей в этот период - не только организовать, но и помочь соблюдать режим дня.

«Лучше делать это всей семьей. Если только 1 человек должен соблюдать, а остальные живут по-другому, то совершенно непонятно: «Почему один я ложусь спать в 21, а все в это время смотрят телевизор», - говорит Болгова.

Следующая задача - наблюдаем за тем, чтобы ребенок хорошо и вовремя питался. Важно также класть в портфель ребенку интересные перекусы, чтобы он смог не только подкрепиться, но еще и угостить одноклассников. Дело в том, что через такие контакты и заботу о других - через обмен едой – нередко впоследствии приходит дружба.

Если у первоклассника есть хронические заболевания, в адаптационный период ему рекомендуется наблюдаться у врача. Важно следить за тем, чтобы проблемы со здоровьем не обострились и не сбили настрой ребенка на учебу. Также необходимо готовимся к сезонным вспышкам ОРВИ, гриппа – можно пропить витамины.

«Все эти моменты довольно легко контролируются - здоровая еда, режим дня, ребенок должен быть бодр, весел, сыт, накормлен, наигран, нагулян, физическая активность чтобы присутствовала, свежий воздух. Когда тело в порядке, психологическая адаптация будет проходить гораздо легче», - подчеркнула психолог.

Психологическая адаптация

Для ребенка очень важно завести друзей среди одноклассников. Это значительно облегчит его адаптацию к школе. Нужно говорить сыну или дочери, что в учебном заведении его ждут интересные люди, что некоторые из них наверняка останутся в лучших друзьях на очень много лет.

«Помогайте ребенку поддерживать процесс дружбы. Если есть возможность погулять после школы с одноклассниками, выделите на это минут 30-40, когда забираете ребенка. Пусть он потеснее пообщается с ребятами. И старайтесь посещать совместные выходы на природу, в театр», - говорит психолог.

Анна поясняет, что в неформальной атмосфере дети быстрее раскрепощаются, ощущают одноклассников как группу поддержки, благодаря чему веселее и с большим желанием идут в школу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда ребенок просит позвать кого-то в гости, лучше исполнить такое пожелание. Если он хочет навестить кого-то, следует постараться и это организовать, потому что для маленьких учеников такие коммуникации действительно важны.

«Школьные друзья в итоге очень помогают учиться - выдерживать нагрузку. Общение с ними становится дополнительной мотивацией приходить в учебное заведение», - поясняет эксперт.

Болгова подчеркивает, что задача родителей - не учить, а любить ребенка, целовать и гладить по голове. Помогая с домашним заданием, нужно просто отвечать на вопросы и следить, чтобы все было выполнено. Главное – обеспечить первокласснику психологический комфорт. Ребенок должен чувствовать себя молодцом, если справился. Если нет – услышать, что все получится, путь на второй или третий раз.

«Искать ошибки, исправлять и ругать – задача учителя. Мы не доводим до идеала, не просим 250 раз переписать начисто. Борьба за оценки – это не наша борьба. Мы, родители, боремся за то, чтобы малыш чувствовал себя самым любимым и хорошим мальчиком или девочкой. Формируем ему высокую самооценку», - сказала Анна.

Она добавила, что крайне важно хвалить детей за успехи – то есть, поддерживать их усилия быть лучше. Тогда зона способностей постепенно расширится.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обязательно нужно выделять время для бесед с ребенком. Ученику важно, чтобы мама или папа спрашивали, как он себя чувствует, с кем подружился, как провел день, что было интересного. При таком контакте происходит осмысление нового опыта.

Следует помочь ученику и в вопросах коммуникации. Рассказать о правилах школы, о вежливости, научить здороваться как с учителями, так и с поварами, вахтерами.

«Поясните первокласснику, что у него есть право задавать вопросы, если что-то непонятно, просить необходимой помощи. Сформулируйте такие фразы заранее и порепетируйте дома – проиграйте ситуации, в которых гипотетически ребенок заблудился, хочет в туалет или что-то спросить», - советует специалист.

Важно заранее объяснить первокласснику, что делать, если он заблудится в школе Фото: Евгения ГУСЕВА

В конце разговора Анна Болгова дала и одну из самых главных рекомендаций родителям. Нужно настроить ребенка на правильное восприятие учителя – человека, функция которого помогать, а не ставить в угол. Первоклассник с самого начала должен знать, что с любой проблемой он может обратиться к классному руководителю. Так возникнет чувство защищенности даже тогда, когда родителей нет рядом.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что на улице Демьяна Бедного в областном центре 1 сентября открылась новая школа.

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