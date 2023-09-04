Томичи рассказали об опасной яме рядом со школами и детским садом

Из-за многочисленных незакрытых раскопок горожане называют Томск руинами. Фото предоставлено "Народным фронтом"

Томичи уже называют это классикой: огромные ямы на дорогах, в которые то и дело проваливается транспорт. Помнит город и случаи, когда в разверзнутые пустоты падали люди. Собственно, этого больше всего и опасались жители улицы Интернационалистов, обнаружив рядом со своими домами зияющий портал – о нем изданию «Комсомольская правда – Томск» рассказал координатор регисполкома местного отделения «Народного фронта» Владимир Погудин.

«Об опасной яме, появившейся у магазинов прямо на пути к детскому саду №96, школе №30 и лицею №7 на Каштаке, нам в ОНФ сообщили местные жители. Прислали шокирующие фотографии с места отсутствия событий - неделями там ничего не делалось для решения проблемы», - рассказывает Владимир Геннадьевич.

Фото предоставлено "Народным фронтом"

По словам горожан, провал в дорожном покрытии глубиной несколько метров они обнаружили после того, как коммунальщики провели ремонт теплотрассы. На удивление прохожих, оставленную яму практически ничем не огородили. Внизу виднелись сети, а сверху лишь малозаметные глазу ленточки с колышками и небольшой деревянный барьер.

«Засыпать яму под ногами никто не торопился. В нее даже успел провалиться КАМАЗ. Люди выкладывали в сети снимки большегруза, засевшего в эту дорожную текстуру. Причем грузовики проваливаются не только на Интернационалистов, были подобные случаи на Большой Подгорной и других улицах», - говорит Погудин.

Провал на улице Интернационалистов. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Приславшая в ОНФ информацию о провале томичка Оксана рассказала, что горожане попытались было решить затянувшуюся проблему своими силами. В багажнике легковой машины привезли кирпичи и попробовали заложить ими ямы. Стремление хоть как-то облегчить и обезопасить передвижение по дороге успехом не увенчалось. Люди, включая детей, пожилых и инвалидов, продолжили рисковать здоровьем и жизнями на этом участке улицы, называя родной район руинами.

Дело сдвинулось после обращения Оксаны в «Народный фронт». Организация посвятила яме на Каштаке большую публикацию, в которой призвала местные власти обеспечить безопасные подходы к школам и садам. На это отреагировали чиновники. Дорожники приступили к ремонту проезда у дома №7 по улице Интернационалистов, а мэрия официально сообщила: «Рабочие проведут асфальтирование на более чем 1000 кв. м дорожного полотна, обустроят 335 кв. м тротуара и отсыпят щебнем почти 450 кв. м парковки».

Представители городской администрации особенно подчеркнули, что образовавшийся на сетях провал будет закрыт до начала нового учебного года. Поручение срочно обеспечить безопасность подходов к учреждениям дал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер на одном из недавних выездных заседаний. «Комсомольская правда – Томск» узнала у местных жителей, выполнили ли чиновники свои обещания.

«Буквально в понедельник приехали рабочие, техника. Во вторник вечером уже заделали. Там тепловой узел стоял обвязанным поллета, пока не вмешался «Народный фронт», ничего не делалось. Теперь все закрыто плитами. Обещано администрацией, что в ближайшее время положат асфальт, но прошла неделя, его пока нет», - рассказала журналистке издания жительница района Каштак Оксана.

Добавим, по информации департамента городского хозяйства горадминистрации, летом 2023 года в Томске насчитывалось более тысячи коммунальных раскопок. Жители сообщали в пабликах о десятках незакрытых ям.

Томичи жалуются и на то, что ямы плохо огорожены: в темное время суток их легко не заметить Фото: Анна Ковалёва

Масштаб проблемы признали местные власти. И.о мэра заявил о том, что работникам ресурсных организаций должно быть стыдно за город, который перерыт вдоль и поперек. Еще в июле Ратнер пообещал штрафовать ремонтников за любое превышение срока раскопки и за нарушения норм. Впрочем, пока проблема так и остается острой.

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