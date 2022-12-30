«Это абсурд, вы все придумываете»: жительница Томска Яна не верила, что ее сын аутист

До двух лет Алеша развивался как обычный ребенок. Фото предоставлено героем публикации

Мало у кого за шесть лет жизни происходит столько событий, сколько их произошло у Алеши Здоренко. Уже в день его рождения все пошло «не по плану». Маму мальчика Яну отправили на экстренное кесарево. У нее развилась анафилактическая реакция на эпидуральную анестезию, начался отек легкого. Женщина буквально выкарабкалась с того света. Долгожданный первенец родился с асфиксией средней тяжести, его состояние по шкале Апгар оценили всего в 6-8 баллов.

«Когда я закричала врачам, что не могу откашляться, реаниматологи отреагировали моментально. Даже вызвали коллег из Кемерово. Мы тогда жили в Юрге, а в Томск переехали в 2022-м, чтобы сыну было легче получать психолого-педагогическую помощь», - делится Яна.

Через десять дней Яну и Алешу выписали из роддома. Казалось, все переживания уже позади.

«Мы поехали домой счастливые, практически сразу позабыв о страшных событиях. Мы представить себе не могли, что ждет нас дальше», - рассказывает женщина.

Фото предоставлено героем публикации

Почти до двух лет Алёша развивался как обычный ребёнок. Лишь одно настораживало родителей: с рождения мальчик плохо спал, за ночь просыпался до 13 раз.

«Это слишком беспокоило меня. Постоянно к нему подскакивала. Казалось, прошло 2 часа, а на самом деле было всего минут по 20 между его просыпаниями. Тогда мы впервые обратились к неврологу», - вспоминает Яна.

Когда Алеше было около двух лет, окружающие начали советовать к нему приглядеться. «Ребёнок особенный», - эта фраза звучала все чаще. Родители мальчика и сами стали замечать неладное.

«Лёша все не начинал говорить. У него было стереотипное поведение - он совершал одни и те же действия, не вовлекался в игры с детьми», - делится мама мальчика Яна.

Родителям Алексея порекомендовали перевести его в специализированный детский сад. Когда мальчика направили на психолого-медико-педагогическую комиссию, Яна не могла это принять.

«Это абсурд, вы все придумываете! Ещё немного - и мой ребёнок заговорит, станет как все. Этого не может быть с моим сыном, ведь мы все здоровые люди. Все вокруг преувеличивают!», - возражала женщина.

Алеша долго не начинал разговаривать. Фото предоставлено героем публикации

Время, когда Алеше поставили диагноз «задержка психоречевого развития с аутоподобным поведением», ассоциируется у Яны с отчаянием и слезами. Семья стала выполнять все рекомендации специалистов по коррекции развития мальчика. Начались посещения интенсивов и центров реабилитации.

«Наша жизнь наполнилась новыми понятиями: ава-терапия, дефектологи и логопеды, спецсадик, массажи, лечебные процедуры. Делали все, что могли, но результаты были минимальные!», - с волнением вспоминает Яна.

Когда Алеше было три года, семья пережила еще одно потрясение: ушел отец. После развода весь груз забот об особенном ребенке лег на плечи Яны. Одной ей стало физически трудно успевать водить мальчика на все процедуры. Женщина работает хореографом, чтобы содержать семью, при этом прилагает максимум усилий для корректировки состояния сына. Яна настолько вымоталась, регулярно возя Алешу на занятия из Юрги в Томск, что решилась на переезд.

Алеша - первый и долгожданный ребенок в семье. Фото предоставлено героем публикации

«Мы теперь живем в Томске, здесь своевременно получаем более качественную помощь. Многое подтянули, но случаются и откаты. Леша еще не строит диалог, говорит о себе в третьем лице, хотя ему шесть лет. Лишь недавно у него начались сюжетные игры типа «Сейчас мишка пойдет купаться». Из-за трудностей в социализации его не берут в секции, хотя ребёнок обожает плавать. Как же я надеюсь, что сможем, как все, посещать и секции, и обычную школу!», - говорит Яна.

Эффект от занятий в центре «Умничка» заметен, но времени осталось совсем мало. Если бы не диагноз, то в 2023 году Алексей пошел бы в первый класс. Яна говорит, что верит в чудо, поэтому согласилась объявить сбор денег на полноценную реабилитацию.

«Я стеснялась открывать сбор, но меня уговорили друзья обратиться в фонд «Обыкновенное чудо». Если соберем деньги, сможем увеличить число занятий. Алеше надо успеть сравняться в развитии со сверстниками до начала школы. У него неплохие прогнозы. Уже есть попытки сформировать предложения и перейти в диалог, но это не так быстро, как хотелось бы», - пояснила женщина.

В семье Алеши мечтают о новогоднем чуде - окончании сбора денег на полноценную реабилитацию. Фото предоставлено героем публикации

Главное новогоднее желание Яны - закрытие сбора денег на дорогостоящие курс занятий для сына. Если все получится, то в 2023 году Алеше окажут достаточную психолого-педагогическую помощь. Тогда у мальчика появится шанс сесть за парту вместе с «обычными» сверстниками уже первого сентября.

Узнать о том, как помочь Алеше Здоренко, можно по телефону +7 (901) 611-13-11.