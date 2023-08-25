Жителям села под Томском угрожали огнестрельным оружием приезжие сборщики шишек

Сельчане встали на защиту местного кедрача. Фото: Telegram-канал "Регион-70"; фото: Юлия Пыхалова

Чуть ли не детективная история произошла в селе Десятово Кожевниковского района Томской области. С местными жителями поконфликтовали приезжие сборщики кедровых шишек. Они угрожали сельчанам огнестрельным оружием, а одного мужчину даже сбили на машине. Подробности опубликовали в Telegram-канале «Регион-70».

Десятки сельчан создали коллективное видеоообращение. В нем они назвали бригаду сборщиков бандой, на которую нет управы. Заявили, что местная власть бездействует в то время, когда приезжие продолжают добывать шишку незаконным способом.

Фото: Иван Макеев

«В кедрач приезжают целые бригады азиатской и кавказской внешности, которые лазают по кедрами и обламывают макушки. Поясняю: бой шишки запрещен. Разрешено только собирать шишку, которая при созревании сама падает на землю. Также бывает бригада с шишкотрясами – тоже запрещено», - говорит автор видео.

По словам мужчины, вставшие на защиту кедрача местные жители в очередной раз напомнили приезжим о запрете на сбивание побегов и обламывание макушек деревьев. В ответ те стали угрожать расправой - пообещали застрелить, поломать руки. Когда сельчане вызвали полицию, сборщики принялись быстро подвозить добытые шишки на «Ниве» к газели и грузиться.

"Нива" без номеров. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

«Местные жители только и успевали уворачиваться от автомобиля, чтобы не быть задавленными, так как тот ездил очень быстро. Одного нашего сбили машиной, Толяна. Вот «Нива» без номеров. Оружие достали - либо это ружье, либо карабин. У другого был замечен пистолет», - комментирует автор записи.

По словам десятовца, даже когда подъехали полицейские, сборщики продолжили угрожать сельчанам.

На опубликованной записи видно, как сотрудники правоохранительных органов разъясняют бригаде, что собирать можно только упавшие на землю шишки.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Десятовцы остались недовольны действиями полицейских, которые, по словам сельчан, лишь приняли заявление и просто пообщались с кавказцами. Местные жители сказали, что у них нет никакой уверенности в том, что виновных накажут.

«На эту банду, которая, возможно, включает в себя незаконных мигрантов, неоднократно вызывали сотрудников полиции и лесничества. Только раз и только на одного правонарушителя составили протокол. Почему не на всех? И почему не конфисковать дикоросы, добытые запрещенным для этого периода методом?», - возмущается в опубликованном в местном пабике видеопосте житель Десятова.

Фото: Иван Макеев

Инцидент официально прокомментировали в полиции. По информации пресс-службы регионального управления Министерства внутренних дел, сообщение о конфликте поступило в дежурную часть ОМВД России по Кожевниковскому району.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством», - сказано в сообщении ведомства.

«Комсомольская правда – Томск» продолжит следить за ходом событий.

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