На Украину отправили новую партию автомобилей из Томской области

Вагоны для отправки автомобилей бесплатно предоставит компания Российские железные дороги. Фото: ОНФ

Из Томской области на СВО уехали еще несколько автомобилей. Народный фронт региона подготовил несколько внедорожников – Ниву, УАЗ, ГАЗель, а также автомобили Форд и Тойота Камри.

Технику, которая находится в рабочем состоянии, Народный фронт передает в партнерские автосервисы. В автомастерских проводится техосмотр и ремонт автомобилей. После подготовки машин к работе в зоне СВО при содействии Народного фронта автомобили будут отправлены на фронт. На сегодняшний день представители Народного фронт в Томской области отобрали уже 5 автомобилей – Ниву, УАЗ и ГАЗель, Форд и Тойота Камри. После того, как их «доведут до ума» в автосервисах, машины отправят на фронт.

Фото: ОНФ

«Легкие внедорожники – очень нужная вещь для наших ребят, находящихся сейчас в зоне проведения СВО. С их помощью военные могут перемещаться в прифронтовую зону, перевозить раненых в полевые госпитали, доставлять на передовую гуманитарные грузы, продукты, технические спецсредства, оборудование. Речь идёт о любых машинах и мотоциклах высокой проходимости - полный привод (джипы, «Нивы», УАЗы, ГАЗели), а также квадроциклах. Транспорт должен быть на ходу, с документами, пройти необходимую подготовку», - рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Томской области Константин Юденко.

Фото: ОНФ

Отметим, что ранее в апреле Народный фронт во всех регионах страны провел масштабную всероссийскую акцию «Автопоезд». В рамках нее на передовую в Донбасс участникам спецоперации была доставлена техника высокой проходимости. Вагоны для отправки автомобилей бесплатно предоставит компания Российские железные дороги. По итогам акции «Автопоезд» был сформирован железнодорожный состав, который доставил на передовую внедорожники, пикапы, микроавтобусы и квадроциклы.