Волонтеры обнаружили у пожилой томички около 30 голодных и больных кошек

Фото: Томская зоозащитная организация "Содружество"; фото Нины Крыловой

О жутких условиях содержания десятков кошек в одной из томских квартир горожанам стало известно в конце прошлой недели. В местных пабликах опубликовали информацию о голодающих и больных животных, а также их фотографии. По снимкам видно, что хвостатые страдают от болезней. О критической ситуации, в которую попали кошки, «Комсомольской правде – Томск» рассказала зоозащитница Нина Крылова, побывавшая на месте событий – на улице Дзержинского.

Фото: Томская зоозащитная организация "Содружество"

«Там ужас такой, что и словами не передать. Даже я, повидавшая многое, пребываю в шоке. Более 30 кошек носятся по горам хлама - и беременные кошки, и котята, и крупные коты. Остается только догадываться, сколько еще малышей спрятаны в недрах этого мусора», - поделилась Нина.

Волонтер опубликовала большой пост, где сослалась на публикацию местной зоозащитной организации «Содружество». В ней тоже писали о плачевном состоянии животных.

«Некоторые из них с серьезными проблемами со здоровьем. Условия для проживания отвратительны, в квартире очень неприятно пахнет, котятам нечего кушать», - говорится в публикации.

Этой же проблеме посвятила пост и пользовательница «ВКонтакте» Мари Шатун, подкармливающая животных. По словам девушки, их завела в своей квартире пожилая томичка - об этом рассказала Мари соседка женщины.

«Коты и, как я понимаю, женщина живут в диком бардаке (на фото видно). По тому, как они набрасываются на еду, я бы не сказала, что их хорошо кормят. У многих из них явно видны болезни глазок», - прокомментировала Мари.

Чтобы отыскать хозяйку кошек и разобраться в сложившейся ситуации, волонтеры опросили соседей и побывали в ЖЭУ. Им рассказали, что пожилую женщину зовут Наталья, рано утром она покидает квартиру и уходит на работу. Толком женщину никто не видит.

Продолжая разбираться в проблеме, зоозащитники смогли узнать номер телефона хозяйки кошек. Он отвечала не на все звонки, однако в итоге контакт все же установили. Выяснилось, что женщина, не имея достаточно средств на содержание своих питомцев, готова отдать их всех на пристройство. К ней тут же отправились волонтеры.

«4х тяжелых малышей забрал благотворительный фонд «Тотошка», за что им огромное спасибо! Малышам сложнее всего выживать в таких условиях. За их судьбой можно следить у них в группе. Там же им можно помочь финансово, ведь впереди обследования, обработки, лечение», - рассказала Нина Крылова.

Фото Нины Крыловой; фото: организация "Содружество"

Зоозащитница и сама забрала к себе двух животных – взрослого белого кота и одного котенка. На днях Нина их также повезет в клинику.

Девушка добавила, что в квартире Натальи осталось еще много животных, которым очень нужна помощь. Так, у одной из кошек - опухоль на глазу. Есть и внешне красивые, здоровые. И тем, и другим питомцам срочно требуется передержка.

Фото: организация "Содружество"; фото Нины Крыловой

Чтобы помочь вылечить пострадавших животных или приютить кого-то из них, следует написать в Центр реабилитации диких животных «Феникс», который создала Нина Крылова.

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