В Томске хотят отстранить от работы директора школы «Интеграция»

Директор школы "Интеграция" Лилия Пикалова была уволена в январь 2021 года из-за финансовых нарушений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в школе «Интеграция» хотят отстранить директора от работы. Также школа вновь подала заявку на прохождение государственной аттестации, об этом рассказала журналистам глава облдпертамента образования Ирина Грабцевич.

- В 2021 году школа один раз заходила в процедуру аккредитации, но при работе экспертов стало очевидно, что заключение не может быть выдано. И вот все процессы в этом году были запущены заново, - рассказала Ирина Грабцевич.

Она также уточнила, что окончательное решение должно быть принято 4 апреля 2022 года.

Помимо этого, на встрече журналистам пояснили ситуацию с увольнением директора школы Лилии Пикаловой.

-Пока директор находится на больничном, рано говорить об увольнении. У нас много вопросов к работе учреждения. Нам поступали обращения от педагогов школы, были проведены проверки силами специалистов управления образования Томского района и областного департамента общего образования. Все материалы были направлены в прокуратуру. На данный момент есть представление прокуратуры, где высказаны достаточно серьезные замечания в части несоблюдения федерального законодательства, - пояснила глава Томского района Александра Терещенко.

Напомним, что директор школы "Интеграция" Лилия Пикалова была уволена в январь 2021 года из-за финансовых нарушений. Но в феврале администрация Томского района восстановила ее в должности.

Сама Лилия Пикалова в чате конференции рассказала, что это ложная информация и она готова подтвердить свои слова документально.

«Из соцсетей узнала, что сегодня состоится пресс-конференция по школе, в которой я являюсь директором. Я не понимаю, как можно объективно отнестись к происходящему в школе и вокруг нее без участия руководителя», - написала директор в своем telegram-канале.