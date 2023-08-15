"Может поразить оболочку мозга": врачи рассказали томичам, чем опасна энтеровирусная инфекция

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области зафиксировано уже семь случаев энтеровирусного менингита. За неделю с подозрением на энтеровирус в больницы обратились более 40 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Врач-инфекционист многопрофильного медицинского центра ИНВИТРО Сергей Савельев, рассказал журналистам "КП-Томск" о данном заболевании, какие симптомы будут на ранних стадиях и чем опасна энтеровирусная инфекция.

Энтеровирусная инфекция с поражением нервной системы (преимущественно менингиты – поражение оболочек головного мозга) протекает в летне-осенний период и характеризуется периодическими подъемами заболеваемости 1 раз в несколько лет.

Энтеровирусная инфекция встречается во всех возрастных группах, но чаще болеют дети и лица молодого возраста. Механизм передачи – фекально-оральный (посредством загрязненных рук и предметов) и воздушно-капельный, также можно заразить через воду.

Чтобы избежать заражения необходимо не контактировать с больными с любыми проявлениями респираторных инфекций, соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть фрукты, овощи, ягоды, употреблять только чистую питьевую воду и избегать заглатывания воды во время купания в открытых водоемах. Риск заражения выше в любых местах отдыха или скученности людей.

Первые симптомы: повышение температуры тела выше 38, головная боль, рвота. Диагностика энтеровирусного менингита не представляет сложностей и состоит из сочетаний сезонности, типичных клинических симптомов и симптомов раздражения мозговых оболочек на этапе осмотра врачом. Протекает данная инфекция благоприятно, исход – полное выздоровление практически в 100% случаев. В подавляющем большинстве случаев заболевание протекает относительно легко, специфической противовирусной терапии не существует. Лечение симптоматическое – снятие симптомов интоксикации, снижение внутричерепного давления, коррекция водно-электролитного баланса. Опасна только развитием повышенного внутричерепного давления после перенесенного заболевания.