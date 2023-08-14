В Томской области выявлено семь случаев энтеровирусного менингита

В Томской области выявлено семь случае энтеровирусного менингита Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области зафиксировано уже семь случаев энтеровирусного менингита. За неделю с подозрением на энтеровирус в больницы обратились более 40 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«Сезон энтеровирусных инфекций продолжается. За последнюю неделю выявлено с подозрением на энтеровирус 47 случаев, что выше среднемноголетнего уровня почти в 2 раза. В семи случаях зарегистрирован энтеровирусный менингит», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, большая часть заболевших дети до 6 лет. Трехлетние дети составляют – 42,5%, дети от 3 до 6 лет – 30%, от 7 до 17 лет – 19% и 8,5% взрослые. Заболевшие проживают в Томске и Томском районе.

Санврачи отмечают, что случаи заноса энетеровируса регистрировались в детских организациях. Учреждениям выданы предписания провести дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что чаще заразиться энтеровирусом можно при купании в несанкционированных местах и несоблюдении личной гигиены.

В водоемах вирус может жить до двух месяцев. Кроме того он передается контактно-бытовым путем.

Чтобы избежать заражения, томичам рекомендуют тщательно мыть руки, проводить регулярную уборку комнат, обрабатывать фрукты и овощи, пить кипяченую или бутилированную воду, купаться только в разрешенных водоемах.

Когда вирус проникает в организм, он размножается в первую очередь в кишечнике, в дальнейшем с продвижением крови разносится по всему организму, оказывая влияние на органы. Без своевременной диагностики и должного лечения заболевание может привести к отеку головного мозга и даже летальному исходу.

При наличии энтеровирус у человека может быть повышенная температура, высыпания на коже, разбитость, слабость, головная и мышечная боль, рвота, диарея. При появлении первых признаков инфекции необходимо сразу обратиться к врачу.