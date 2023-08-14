"Скоро иссохнет": общественники бьют тревогу после "реабилитации" озера Беленькое под Томском

Фото: ОНФ

В Томске общественники бьют тревогу. Озеро Беленькое, которое находится под Томском в селе Тимирязево, может иссохнуть после неудачной "реабилитации".

"Реабилитация озера проводится в рамках нацпроекта «Экология». Цена вопроса – 34 миллиона рублей. Общественники высказывают опасения, что в результате реабилитации существование водоема окажется под угрозой. При выезде на место эксперты Народного фронта зафиксировали, что в результате работ водоем начал мелеть, уровень воды в нем упал на полметра по сравнению с июнем, а вода в нем стала очень мутной", - рассказали журналистам "КП-Томск" в Народном фронте Томской области.

По мнению экспертов Народного фронта, в данном случае речь идет не об эффективном использовании бюджетных денег, а об их освоении. Общественники просят власти обеспечить общественный контроль за реализацией проекта с участием активных жителей и экологов. А впредь – согласовывать такие проекты с местными жителями, и тратить бюджетные деньги на очистку более загрязненных озер.

"Чиновники так и не смогли внятно ответить на вопрос: зачем водоему реабилитация, если там и так все было хорошо? Нормы загрязнения на озере Беленькое превышены не были. Жители ничего не просили. Ни о какой реабилитации. Проект ни с кем не согласовывали. Люди опасаются, что вокруг водоема будет уничтожено все живое – деревья и растительность", - рассказала член регионального штаба Народного фронта, депутат Законодательной Думы Томской области Екатерина Радионова.

Фото: ОНФ

Эксперты Народного фронта выехали на место. Сейчас рядом с озером работает экскаватор. Он подготовил площадку под складирование грунта, который вынимается со дна водоема. Рядом строительный вагончик, а на объекте работают всего два человека. Нигде общественники не нашли паспорта объекта, информации о том, что здесь делают, о сроках проведения работ, подрядчике. Но бюджетные деньги – 34 млн рублей - вовсю осваиваются. При этом Ландшафтная комиссия Томска и департамент лесного хозяйства не давали разрешения на снос зеленых насаждений вокруг озера.

По мнению общественников, озеро Беленькое может повторить судьбу озера Док в Северске. Напомним, что в закрытом городе водоем иссох, а его восстановлением так и никто не занялся.

"В Северске при выполнении работ, судя по всему, были нарушены естественные механизмы восстановления водоема. Вода в пруду до его «спасения» была. А теперь на этом месте образовался пустой глиняный котлован. Мы просим власти обеспечить общественный контроль за реализацией проекта очистки озера Беленькое с участием активных жителей и экологов. А впредь – согласовывать такие проекты с людьми. И выбирать для реабилитации реально загрязненные водоемы", - подытожила Екатерина Радионова.