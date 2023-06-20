«Котлован за 3,7 млн рублей»: северчане пожаловались на состояние реабилитированного озера

Северские и томские общественники опасаются, что в озеро Док не вернется вода. Фото: Алена Фириченко

В 2022 году в Северске провели расчистку озера Док для улучшения его экологического состояния. На это областной департамент природных ресурсов потратил 3,7 млн рублей. Северчане ожидали другого результата очистки водоема, однако до сих пор видят вместо него подобие котлована. О недовольстве местных жителей «КП-Томск» рассказал координатор регисполкома местного отделения ОНФ Владимир Погудин.

«Нам известно, что в озеро собирались запустить белого амура и толстолобика, хотели установить очищающие воду биоплаты с растениями – планы были грандиозными. Деньги потрачены, новой зоны отдыха у горожан до сих пор нет. Лишь пустой глиняный котлован, таков итог очистки. Местная жительница с возмущением написала нам об этом и прислала в доказательство видео», - рассказывает Владимир Геннадьевич.

Погудин поделился полученной от северчанки записью. Снимая территорию бывшего водоема, на которой видно лишь лужицу посередине, женщина с горечью и долей сарказма комментирует: «Мы с вами находимся на очищенном озере Док в Северске. Экологическая реабилитация произошла. Вы ее видите? Но она есть. Мне кажется, еще несколько жарких дней, и будет просто котлован».

Фото: "Народный фронт"

По мнению многих жителей ЗАТО, а также представителей «Народного фронта», на затраченные миллионы уже можно было бы добиться более внушительного результата. По информации областной администрации, на заключительный этап работ выделят еще 734,75 тысяч рублей. Он запланирован на текущий, 2023-й, год. Однако общественники опасаются, что сроки будут сдвинуты из-за ошибок в реализации проекта.

«Судя по всему, при выполнении работ были нарушены естественные механизмы восстановления водоема. Вода в пруду до его «спасения» была. Появится ли она там теперь – большой вопрос», - сказал Владимир Погудин.

Состояние озера на конец 2022 года Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Чтобы выяснить, как на самом деле обстоят дела со сроками восстановления некогда любимого северчанами городского озера, «Народный фронт» сделал официальные запросы в ответственные инстанции.

«Мы требуем у контролирующих органов разобраться, почему водоем за бюджетные деньги превратили в лужу. Сейчас ждем ответов о сроках работ от заказчика проекта - областного департамента природных ресурсов, а также от региональной природоохранной прокуратуры как надзорного ведомства в этой сфере. Будем контролировать и добиваться полноценного восстановления озера», - уточнил координатор ОНФ.

Фото: Алена Фириченко

Напомним, до 2006 года рядом с северским озером функционировал деревообрабатывающий комбинат. Многие годы с его территории в водоем и на берега попадали загрязняющие вещества. Еще 4 года назад начальник отдела водных ресурсов областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Филатова заявила: «В 2020 г. планируется провести очистные работы в озере Док в Северске: срезка кустарника, расчистка водной поверхности и донных отложений. После этого (…) запустят рыб». Однако работы стартовали лишь в 2022 году - в рамках национального проекта «Экология». Северчанам пообещали, что в дальнейшем здесь проведут планировку земель, нарушенных при производстве работ, а также посеют траву и создадут новую городскую точку притяжения.

Добавим, власти Северска уже закупили 7 скамеек, которые установят у водоема, как только подрядчик департамента закончит свою часть работы. Благоустройство собираются провести в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск».

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