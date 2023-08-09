Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на 1 сентября в Томске

В Томске на 1 сентября будет тепло и дождливо Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томске 1 сентября ожидается теплая и дождливая погода. Популярные погодные сервисы опубликовали предварительный прогноз погоды на этот день.

По данным портала «Яндекс Погода», в День знаний, 1 сентября, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха составит до +21 градуса. Также в этот день возможен дождь.

По прогнозам синоптиков Gismeteо, в городе прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +19 градусов, а ночью опустится до +14 градусов.

Напомним, в прошлом году на День знаний в Томске была теплая погода до +25 градусов, по области температура днем составляла +13…+18, местами +21…+26 градусов.