В Томске 1 сентября воздух прогреется до +25 градусов

В Томске в первый осенний день воздух прогреется до +25 градусов. Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм.

Синоптики прогнозируют в Томске в четверг, 1 сентября, теплую дождливую погоду, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

В Томске 1 сентября ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +23…+25 градусов.

В Томской области в четверг синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +13…+18, местами +21…+26 градусов.