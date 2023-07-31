В Томске обсудили план возрождения российской инженерной школы

31 июля в Томске прошла масштабная IT-конференция холдинга Т1 «Импульс Т1». Впервые мероприятие вышло за рамки внутрикорпоративного: к участию были приглашены не только сотрудники компании, но и внешняя аудитория. Его посетили более 100 ИТ-специалистов, научных сотрудников и студентов региональных вузов.

Технологический марафон призван объединить инженерные сообщества страны и выявить треки инновационного развития, приоритетные для России. Маршрут «Импульса Т1» проходит по научно-производственным центрам, где сосредоточен основной кадровый потенциал: Новосибирск, Томск, Ижевск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Иннополис, федеральная территория Сириус, Санкт-Петербург и Москва.

Главной особенностью Томского форума стала дискуссия о возможности возрождения российской инженерной школы, объединения умов в единое сообщество, которое сможет участвовать в разработке национальных проектов.

Генеральный директор Холдинга Т1 Игорь Калганов – выпускник Томского политехнического университета, рассказал, что компания уже сотрудничает с региональными вузами, а также совместно с сотрудниками развивает комьюнити, которое позволяет создавать уникальные цифровые продукты.

Во время конференции с докладами выступали как сотрудники холдинга, так и внешние участники. Обсуждалось множество интересных и инновационных тем: искусственный интеллект, космические проекты, виртуальная реальность, квантовые технологии. Все эти направления уже частично применяются и в повседневной жизни — в медицине, в промышленном производстве, в логистике и науке. Развитие данных технологий позволяет улучшать качество жизни человека, совершенствовать рабочие процессы и моделировать будущее.

Директор инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Александр Фадеев рассказал о сквозных технологиях, которые набирают силу в эпоху четвертой промышленной революции.

Доцент этого же вуза Андрей Коломейцев рассказал о реализации высокотехнологичных проектов галактического масштаба.

Надежда Чистякова из ТПУ представила доклад на тему «Интерстеллар» – реальность или вымысел. А популяризатор науки Владимир Гурьев, исследователь, геофизик, преподаватель Сибирского геофизического колледжа, рассказал, как объединение ИТ-сферы и точных наук, например, таких как геофизика, позволит в несколько раз быстрее обрабатывать данные для прикладных производств и делать более точными научные прогнозы.

Спикерами, которые по итогу голосования аудитории приглашены с докладами в Москву, стали старший разработчик компании «Иннотех» Александр Кошечкин (выступал с темой «Искусственный интеллект в системах противодействия мошенничеству») и ведущий аналитик платформы Сфера Никита Таскин (тема доклада «Как анализ производительности поможет совершенствованию платформы»).

Участники панельной дискуссии, посвященной теме возрождения российской инженерной школы, дискутировали на тему взаимодействия вузов и бизнеса, и обсудили один из самых важных вопросов на сегодняшний день — образование молодого поколения. Олег Змеев, академический руководитель Высшей IT-школы (HITs) ТГУ, сравнивая современную школьную программу обучения с советской, отметил, что раньше гораздо больше учебного времени уделялось точным наукам: «Было 4 часа физики, 6 часов алгебры, 2 часа геометрии, а русский язык заканчивался в 8-ом классе. Что позволяло выпускать большее количество молодых людей, которые склонны к точным наукам и инженерному делу».

Евгений Дейкин, начальник департамента цифровой трансформации администрации Томской области, рассказал, что в городе есть шесть федеральных вузов, четыре из которых выпускают IT-специалистов, снабжая рынок около 2800 ИТ-специалистами в год. Тем не менее тема нехватки кадров остается актуальной по сей день. Особенно Евгений выделил следующее направление, которое можно развивать: «Для государства высока потребность в кадрах-управленцев в сфере ИТ. Здесь требуется другой уровень подготовки».

Александр Фадеев, директор инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ, сказал, что: «Университетам необходимо разработать специальные методики для работы со студентами в стиле ИТ-компаний и подумать о различии ИТ-ролей. Задача университета — развиваться и выпускать ИТ-инженеров с системным подходом к реализации проектов».

Виктор Рулевский, ректор ТУСУР, поддержал коллег в том, что рынок ИТ-специалистов испытывает кадровый голод и рассказал, что на уровне вуза рассматриваются различные подходы к программе обучения, чтобы привлечь действительно интересующихся студентов и минимизировать отчисляемость: «Нужно начинать работать уже на уровне школьного образования, а в университете углубляться в более конкретные направления на основе реальных проектов вместе с наставниками из ИТ-компаний, формируя необходимую компетентностную модель. И обязательно давать возможность студентам выбирать индивидуальную траекторию, свою уникальную специальность».

Завершился форум разбором кейсов отдельных команд, занятых на проектах Т1, и вечерним выступлением музыкальной группы «Виновные».