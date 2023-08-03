«Был 122 кг и легко похудел»: житель Томской области поделился секретами действенной диеты

Максимальный вес Евгения составлял 122 кг. Фото предоставлено героем публикации

Максимальный вес, который набирал житель деревни Нелюбино Евгений Хрущ – 122 кг. «Меня не дразнили толстым, но я чувствовал свое несовпадение с тем образом, в каком бы хотел быть», - признался мужчина журналистке «Комсомольской правды – Томск». Он рассказал, что нашел способ, благодаря которому смог легко и быстро привести себя в отличную форму.

Фото предоставлено героем публикации

В юности Евгений был довольно худым, однако с возрастом проявилась его склонность к полноте. Набирать вес молодой человек начал в 24 года, когда выехал из студенческого общежития. Получив профессию, парень стал зарабатывать деньги и покупать себе много продуктов. В основном, это были вредные полуфабрикаты, сладости и мучные изделия. Сразу уточним, что алкоголь собеседник издания не употребляет.

Сначала Евгений не обращал никакого внимания на то, что толстел. Через несколько лет у него появилась изжога при употреблении жареного. Из-за одышки стало сложно подниматься даже на 4 этаж.

«Внешне тоже уже видел, что старая одежда не подходит, надо покупать большего размера. Когда смотришь в зеркало и видишь пузо большое, тогда начинаешь задумываться - что теперь делать?», - признается молодой человек.

К тому моменту, когда Евгений обратил внимание на свою проблему, он уже успел набрать 110 кг. Мужчина проанализировал свой образ жизни и понял, что переедает вечерами.

«У меня режим сбитый, я ночью шел, открывал холодильник, жевал. Если там колбаса оставалась, мог сразу половину съесть. Не чувствовал, что наедался, когда, например, фильм смотрел», - говорит парень.

С излишним весом Евгений прожил несколько лет. За это время пробовал садиться на различные диеты, но соблюдал их всего день-два, затем снова питался хаотично. Когда мужчине исполнилось 35 лет, он всерьез занялся собой, изменил образ жизни. Записался в тренажерный зал, где получил от тренера целый список продуктов, которые можно употреблять, но только дробно.

«Нужно было питаться часто, но помалу. Замеряешь, например, 2 блюда по 100 граммов, получается в сумме 200. Такими объемами можно употреблять несколько раз в день. Со временем из-за этого растянутость желудка снижается. Плюс вечером тренер посоветовал не есть вообще», - поделился Евгений.

Житель Нелюбина уточнил, что в тех случаях, когда очень сильно хочется поесть после 19-20 часов, нужно пить кефир, воду. Нарушать это правило допускается не чаще одного раза в неделю. Для молодого человека переход на диету оказался нетрудным благодаря помощи супруги.

«Жена мне готовила блюда, потому что надо и разные каши набрать, рыбу. Я ведь раньше разнообразие не поддерживал – то пельмени, то что-нибудь такое еще. А здесь следует полезное купить и приготовить, следить за этим», - признается Хрущ.

В тот период взвешивание на весах стало для молодого человека ритуалом. Стрелка уверенно шла вниз и в итоге порадовала Евгения отметкой «88». Несколько месяцев он оставался в нормальной физической форме, не вспоминая об одышке и других негативных реакциях организма на ожирение.

Фото предоставлено героем публикации

Привыкнув к «новому себе», Евгений перестал смотреть на весы. Какое-то время он еще питался правильно. Однажды, когда мужчина отмечал новогодние праздники, он отступил от своей диеты, а затем и вовсе от нее отказался. Думал, что уже не потолстеет. В его привычки снова вошло доедать за детьми и открывать холодильник перед сном.

«Я набрал вес еще больше - аж 122 кг! Насторожился, когда стал более 100, несколько дней пробовал есть поменьше, снова сорвался. И лишь полгода назад я окончательно решил серьезно отнестись к проблеме», - признается мужчина.

По словам Евгения, при большом весе он выглядел не столько толстяком, сколько "человеком с большим животом". Фото предоставлено героем публикации

На этот раз Хрущ выбрал более простую диету. Не стал исключать вредные продукты, разрешил себе есть все, что угодно, но только не вечерами. Лишь изредка, в праздники, позволяет себе ужин после 18:00. В первые же 2 месяца при таком режиме мужчина легко скинул 5 кг, затем продолжил худеть. При тех же усилиях вес снижался все медленнее. В итоге за полгода ушло 15 лишних кг.

«Спустя 2 месяца второго пребывания на диете я возобновил тренировки в зале. Заметил, что после 2-3-летнего перерыва обычные упражнения меня выматывают так, что еле дышишь. Но через несколько занятий организм восстанавливается и легче переносится нагрузка», - поделился ощущениями молодой человек.

Сейчас у Евгения стоит цель-минимум: похудеть до 90 кг. Цель-максимум – всегда оставаться в нормальном весе, чтобы отлично выглядеть и хорошо себя чувствовать. Мужчина не сомневается, что больше не будет отказываться от нового образа жизни.

Читайте также «Стыдно раздеться на пляже»: эксперт по питанию рассказала томичкам, как похудеть за 10 дней