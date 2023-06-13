«Стыдно раздеться на пляже»: эксперт по питанию рассказала томичкам, как похудеть за 10 дней

Елена Леконцева поделилась методами, благодаря которым сама получила идеальную фигуру. Фото предоставлено героем публикации

Часто мы слышим утверждение, что быстро похудеть невозможно: придется посидеть на диете или даже поголодать, а еще активно и много позаниматься спортом. И это тогда, когда другие загорают на пляже и наслаждаются теплыми днями. На самом деле не все так грустно! Журналисту «КП-Томск» удалось найти эксперта по питанию, которая знает, как похудеть всего за 10 дней. Секретами быстрой коррекции фигуры поделилась Елена Леконцева.

Подготовка: детокс

Первым делом нужно очистить организм от токсинов и шлаков, которые накопились в кишечнике и желудке.

Фото предоставлено героем публикации

«У нас постоянно идет переваривание пищи, даже во сне, поэтому организм чувствует тяжесть. Даже если мы этого не ощущаем, очищаться нужно каждый месяц. Для этого следует выбрать 2-3 дня: или 3 подряд, или по 1 дню в неделю», - говорит Елена.

Сегодня можно заказать готовую программу детокса в виде набора смузи. Можно самостоятельно готовить фруктовые и овощные напитки – свежие соки, пюре. Если калорийности будет недостаточно, допустимо добавить орехи, авокадо, салаты.

«Все это очень легкое, растительное, полезные жиры - для тех, кто не готов пить только смузи и выбирает просто более легкий вариант пищи. Это, по сути, постное меню, здесь нет рыбы, мяса, яиц – никакого животного белка. Такие дни будут максимально разгрузочными и при этом не голодными», - говорит специалист.

Елена подчеркивает, что голодание не приведет к положительному результату, поскольку организм войдет в стрессовое состояние и начнет снова накапливать килограммы, в итоге вес наберется еще больше.

«Разгрузка даст организму не только легкость, но и бонус - потерю лишних килограммов: от 1 до 3 за 2 дня. Уйдет не конкретно жир, а, скорее, токсины, шлаки и лишняя жидкость. Хотя частично уже может пойти и расщепление каких-то запасов», - уточняет Елена Леконцева.

Фото предоставлено героем публикации

Уже на подготовительном этапе фигура начнет меняться. Даже через 1 день очищения кишечника некоторые замечают уменьшение живота.

Этап 1: сбалансированное питание

После детокса очень важно не возвращаться к привычному питанию. Чтобы перейти на сбалансированный рацион, можно также заказать специальную программу или самостоятельно рассчитать свою норму калорий, белков, жиров, углеводов.

«Норма зависит от возраста худеющего, его активности, веса. Как правило, для среднестатистического человека, который работает в офисе и лишь иногда гуляет, это 1400-1500 калорий. Если в режиме похудения, то 1000-1100, однако сразу в него входить не рекомендую, пусть организм чувствует комфорт. Теперь питаться следует согласно плану – заранее распределить на день все порции», - говорит Елена.

Фото предоставлено героем публикации

Эксперт утверждает, что при правильном распределении приемов пищи вес продолжит снижаться. Обязательно нужно исключить полуфабрикаты, фастфуд, промышленные сладости. В первой половине дня можно съесть пару долек хорошего шоколада или полезную конфету.

«По большому счету – можно почти все, но в меру. Конечно, стараться выбирать качественные, фермерские продукты. Главное правило – за 3 часа до сна никакой тяжелой пищи. Организм перестроится и не будет набирать килограммы, ведь нам много энергии не нужно для того, чтобы спать. Если не вылетать из плана, уже в течение 3 первых дней порадует результат», - говорит Елена Леконцева.

Через 10 дней экспресс-программы для похудения эффект станет заметным не только по ощущениям, но и проявится визуально. Молния на джинсах начнет легче застегиваться, одежду захочется купить на размер поменьше.

Этап 2: снижение веса

«Когда организм привыкнет, через 3-10 дней, можно начинать снижение веса: уменьшать калорийность, но без фанатизма. То есть, не ходить с чувством голода, а убирать понемножку. Поменять углеводы на клетчатку, на полезные жиры, добавить немного белка. Так организм не заметит серьезного отсутствия каких-то нутриентов», - говорит Елена.

Она советует придерживаться этого режима лишь несколько дней, поскольку организму сложно постоянно находиться в зоне пониженной калорийности.

Фото предоставлено героем публикации

Этап 3: качели (чередование режимов)

Далее снова нужно перейти на сбалансированный рацион, затем продолжить чередовать его с режимом похудения.

«Получаются такие небольшие качели, их можно применять постоянно, потому что будет вполне комфортно. Но нужно смотреть по состоянию: если не выспался, аппетит нарушается. То есть, желательно соблюдать не только режим питания, но и дня. Ложиться до полуночи, вставать часов в 9 - активность должна соответствовать биологическим часам человека», - уточняет специалист.

Для закрепления результата Елена советует пройти такой курс минимум 21 день. По ее словам, можно пробовать худеть и только на снижении веса, но такой подход чреват срывами. Именно поэтому лучше всего чередовать режимы, менять их можно даже через день: чуть добавить калорийности, затем чуть снизить и так далее.

Подключаем физическую нагрузку

«Спорт не обязателен, но он улучшит результативность в плане времени. Активность должна быть умеренной и регулярной: 2-3 раза в неделю, сначала по 15, 20 минут, прийти к 45 минутам. Это может быть тренировка в зале, кардиофункциональная, силовая, либо прогулка от получаса в хорошем темпе. Организм будет тратить больше, чем Вы съедаете, поэтому быстрее избавится от лишнего веса», - говорит Елена.

Фото предоставлено героем публикации

Эксперт предупреждает: если нагрузку дать слишком большую, можно получить обратный эффект. Из-за стресса организм начнет накапливать килограммы.

Результат через 10 дней

«Итак, чтобы появилась уверенность в себе, потребуется всего 10 дней, это хороший показательный рубеж. То есть, через 3 суток ты сама чувствуешь, но люди еще не видят эффекта, а через 10 - уже начинаешь принимать комплименты: «А ты постройнела!». И уже можно идти на пляж уверенным в себе человеком», - подвела итог эксперт по питанию.

Фото предоставлено героем публикации

Елена добавила, что после первой победы над собой важно не растерять введенные привычки: продолжать пораньше ложиться спать и сбалансированно питаться.