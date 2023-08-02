"Без воды останется почти весь город": с 3 августа начинается масштабное отключение в Томске

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске с завтрашнего дня начинается масштабное отключение холодной воды. Город без ресурса останется на три дня, с 3 по 6 августа. Без холодной воды останутся в том числе многоквартирные дома и социальные объекты. Об этом сообщается на сайте «Томскводоканала».

Напомним, что холодную воду отключат с 23:30 3 августа до 12:00 6 августа в Октябрьском районе, части Ленинского района, в селе Тимирязевское, Дзержинское, Эушта, поселке Сосновый бор, Спутник, Росинка и микрорайоне Академгородок. Это связано с ремонтными работами «Томскводоканала».

Ранее сообщалось, что во время отключения воды планируется замена запорной арматуры диаметром 1200 мм, устранение утечек на водоводе первого подъема и переврезка реконструируемого участка водовода.

Помимо этого, администрация Томска публиковала график подвоза воды в жилые районы города в период масштабного отключения. Городские власти согласовали точки и график подвоза питьевой воды. Питьевую воду начнут подвозить с 4 августа.

По вопросам отключения воды можно обращаться круглосуточно по многоканальным телефонам оперативно-дежурной службы Томска (005) и единой диспетчерской службы «Томскводоканала» 90-50-90.

Ознакомиться со списком отключений можно по ссылке.