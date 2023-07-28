Опубликован график подвоза воды во время масштабного отключения в Томске

Опубликован график подвоза воды Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Томска опубликовала график подвоза воды в жилые районы города в период масштабного отключения холодной воды с 3 по 6 августа.

Городские власти согласовали точки и график подвоза питьевой воды. Питьевую воду начнут подвозить с 4 августа.

— В Октябрьском районе бочки с водой будут подъезжать на 17 точек.

— В Ленинском районе точки подвоза воды определены на 7 адресах.

— В Кировском районе также будет 6 точек подвоза - в селах Тимирязевское и Дзержинское, а также пос. Нижний склад.

— В Советском районе определены 8 адресов для подвоза воды.

С подробным графиком с указанием времени подвоза можно ознакомиться здесь. Карты водопроводных колонок и телефоны для справок можно посмотреть на сайте мэрии.

Напомним, что холодную воду отключат с 23:30 3 августа до 12:00 6 августа в Октябрьском районе, части Ленинского района, в селе Тимирязевское, Дзержинское, Эушта, поселке Сосновый бор, Спутник, Росинка и микрорайоне Академгородок. Это связано с ремонтными работами «Томскводоканала». Ознакомиться со списком отключений можно по ссылке.

По вопросам отключения воды можно обращаться круглосуточно по многоканальным телефонам оперативно-дежурной службы Томска (005) и единой диспетчерской службы «Томскводоканала» 90-50-90.