«Мальчонка был напуган»: поисковики отряда «ЛизаАлерт» спасли из воды подростка в Томске

Инцидент произошел вечером 26 июля. Фото: "ЛизаАлерт"

В минувшую среду, 26 июля, часть волонтеров отряда «ЛизаАлерт» находилась на тренировке поисковых собак. По счастливой случайности активисты оказались неподалеку от места ЧП: подросток не мог выйти из реки Ушайка метрах в 300 от транспортной развязки в районе Академгородка. Чем закончилась история, журналистке «Комсомольской правды – Томск» рассказал старший направления пресс-служба местного отделения отряда Сергей Важенин.

«Поздно вечером, в 20:20, на горячую линию «ЛизаАлерт» поступила заявка от мужчины. Он сообщил, что обнаружил в воде, на довольно большой глубине, мальчика лет 12-ти. Ребенку явно было плохо, он никак не реагировал на обращения», - делится подробностями Сергей.

Эту информацию оперативно разместили в чате поисковиков. Узнав об инциденте, находившиеся поблизости кинологи сразу же откликнулись. Они прибыли на место событий, вызвали полицию и карету скорой помощи.

Региональный представитель отряда вызывает скорую помощь для подростка. Фото: "ЛизаАлерт"

Еще до прибытия сотрудников специальных служб волонтерам удалось извлечь подростка из воды.

«Мальчонка был очень напуган. Пока ждали медиков, волонтеры пытались вывести ребенка из стресса – развлекали его разговорами и даже играми», - уточнил Сергей.

Он отдельно отметил, что избежать трагедии удалось прежде всего благодаря неравнодушному прохожему. Мужчина не только обратил внимание на то, что ребенок находится один в воде, но и вызвал спасателей.

Сергей Важенин добавил, что в этом месяце томскому отделению поискового отряда «ЛизаАлерт» исполняется 9 лет. Сегодня его представляют более 500 жителей региона. С 2014 по 2022 год волонтеры отработали более чем по 1900 заявкам, отыскали 1 686 человек, живыми удалось найти около 1470 человек.

«В 2023 году наши добровольцы отыскали живыми 44 ребенка, а также нашли родителей одного из малышей. Всего с января организовали 185 поисков, нашли 11 погибших и 147 потерявшихся живыми», - уточнил представитель отряда.

Фото: "ЛизаАлерт"

Напомним, что вступить добровольцем в отряд «ЛизаАлерт» может любой житель Томской области, которому уже исполнилось 18 лет.

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