В Томской области отряд "ЛизаАлерт" продолжает искать пять пропавших

Поиски тех, кто не найден, продолжаются. Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтерский отряд "ЛизаАлерт" за июнь 2023 года получили 36 заявок на поиск людей в Томской области. Пять человек продолжают искать.

"В июне в отряд поступило 36 заявок на поиск пропавших людей по всей Томской области. Из них найдены живыми — 29", - говорится в telegram-канале "ЛизаАлерт" по Томской области.

Уточняется, что поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких.