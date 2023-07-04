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Общество4 июля 2023 5:36

В Томской области отряд "ЛизаАлерт" продолжает искать пять пропавших

За июнь 2023 года волонтеры получили 36 заявок на поиск
Ксения Высотина
Поиски тех, кто не найден, продолжаются. Фото: "ЛизаАлерт"

Поиски тех, кто не найден, продолжаются. Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтерский отряд "ЛизаАлерт" за июнь 2023 года получили 36 заявок на поиск людей в Томской области. Пять человек продолжают искать.

"В июне в отряд поступило 36 заявок на поиск пропавших людей по всей Томской области. Из них найдены живыми — 29", - говорится в telegram-канале "ЛизаАлерт" по Томской области.

Уточняется, что поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких.

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