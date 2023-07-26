Жителям Томска пообещали самые высокие зарплаты в сферах авторемонта, строительства и логистики

На ремонте автомобилей томичи могут заработать до 200 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Топ высокооплачиваемых вакансий, которые предлагают томичам на платформе «Авито», скорректировался из-за проведения спецоперации. На данный момент самую большую зарплату обещают желающим подписать контракт с Министерством обороны. «Выплаты от 170 000 до 400 000 и более рублей каждый месяц», - указано в сообщении. Журналист «Комсомольской правды – Томск» узнал, какие из «мирных» профессий наиболее привлекательны сегодня для томичей.

При составлении списка самых выгодных вакансий издание не учитывало вахтовую работу, так как там - традиционно оплата выше среднего.

Самую высокую оплату труда сегодня томичам обещает международная группа компаний, которая занимается риелторством. Она ищет эксперта по продажам курортной недвижимости по миру. В размещенной вакансии указано, что ежемесячный заработок с комиссии менеджера составит порядка 300 тысяч рублей. Потребуется обрабатывать входящий трафик клиентов по алгоритму компании, проводить переговоры и сопровождать полный цикл сделки. Уточняется, что офис расположен на переулке Дербышевского.

Как выяснило издание, больше всего вакансий с высоким доходом в Томске приходится на сферы авторемонта, строительства и доставки.

Водитель на своей газели может получать от 145 тысяч рублей до 180 тысяч рублей ежемесячно. Впрочем, потолок лишь условный. Как уточнил «Комсомольской правде» работодатель, все зависит от трудоспособности человека. Минимальная сумма одного заказа доставки составляет 600 рублей. Если работать с раннего утра и до позднего вечера, может будет получить и 200 тысяч рублей за месяц. Сотрудника не ограничивают в количестве заказов.

До 200 тысяч рублей в месяц обещают платить и водителям категорий «C», «E». Потребуется доставлять товары в магазины одного из крупнейших российских холдингов. Эта работа подойдет тому, кто готов к регулярным командировкам в 5 соседних регионов. Уточняется, что при необходимости соискателя могут обучить на категорию «Е» за счет работодателя.

Мастер шиномонтажа в автосаное, расположенном на проспекте Ленина, сможет ежемесячно зарабатывать до 200 тысяч рублей.

Опытный автомаляр-универсал в сервисе, который находится на улице Герцена, будет получать 150-200 тысяч рублей в месяц. Потребуется выполнять работы жестянщика, сварку, покраску, разборку и сборку легковых машин.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Не менее достойный заработок предусмотрен и для автослесарей в ремонтный цех на улице Елизаровых. «Своевременная, открытая, реальная заработная плата от 160 000 р. до 200 000 р., выплата производится 2 раза в месяц. Много клиентов, работа круглый год», - говорится в сообщении.

Жестянщику-подготовщику-автомаляру в компании на улице Розы Люксембург обещают платить до 193 452 тысяч рублей в месяц. Автор объявления подчеркнул, что весь инструментарий в сервисе регулярно обновляется, докупается необходимое оборудование. Компания выдает спецодежду, оплачивает отпуск. Возможен карьерный рост.

На схожий заработок жители Томска могут рассчитывать и в сфере строительства. Так, отделочник-универсал в опытом работы от 3 лет будет получать 80-180 тысяч рублей в месяц, устроившись на полный рабочий день. «Делаем ремонты квартир и ванных комнат. Работа есть всегда. Достойная оплата», - уточнил работодатель.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, какие профессии жители региона считают самыми престижными.

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