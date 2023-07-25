Работодателям помогут трудоустроить жителей Томской области из самых уязвимых сегментов рынка

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В Томске поддержат предприятия, принимающие на работу граждан из самых уязвимых категорий рынка труда. Пресс-служба администрации Томской области сообщила о старте третьего в 2023 году приема заявок от работодателей. Речь идет о тех, кто предоставляет рабочие места и рассчитывает на субсидии на возмещение части затрат. Они связаны со стажировками, временным устройством людей, не имеющих опыта работы, инвалидов, а также граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

«Субсидии в размере 7 800 рублей (увеличенные на районный коэффициент и страховые взносы) могут получить из регионального бюджета только частные организации и индивидуальные предприниматели, берущие на стажировку выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе с инвалидностью», - объяснили в пресс-службе.

Уточняется, что срочный трудовой договор в озвученных случаях будут заключать сроком на 3 месяца

Работодателям также возместят часть затрат на организацию временного трудоустройства граждан с инвалидностью, связанной с ментальными расстройствами, и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Трудовой договор с ними будут заключать на 2,5 месяца.

«100 тысяч рублей полагается предприятиям на возмещение части затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для постоянного трудоустройства незанятых граждан с инвалидностью, а также 3 900 рублей (увеличенные на районный коэффициент и страховые взносы) за сопровождение (наставничество) особенных соискателей в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места», - добавили представители обладминистрации.

Заявки будут принимать до 13 октября. Их можно подать в приемную департамента труда и занятости населения Томской области.