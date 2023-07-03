Спасатели нашли тело утонувшего мужчины в томском озере Круглое

Спасатели опубликовали видео с места поисков утонувшего мужчины в озере Круглое в поселке Самусь Томской области. Тело мужчины достали днем 3 июня. Об этом сообщили в областной поисково-спасательной службе (ПСС).

Напомним, мужчина утонул озере Круглое в поселке Самусь вечером 2 июля. Водолазные работы по поиску утонувшего начались утром 3 июля.

«3 июля 9:40 утра водолазная группа Томской областной поисково-спасательной службы в количестве четырех человек отправилась в восточную сторону п. Самусь в ЗАТО Северск на озеро Круглое с целью проведения поисковых работ предположительно утонувшего мужчины», — говорится в сообщении.

Водолазы обследовали 220 квадратных метров акватории. Они погружались на глубину до 3 метров на песчано-илистое дно при нулевой скорости течения. Поиск шел при температуре воздуха в 25°С, и воды — 18°С. Утонувшего мужчину нашли в 15:10.