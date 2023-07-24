«Мы бы уснули и уже не проснулись»: жительница Колпашева рассказала, как кот предупредил ее семью об утечке газа

Барсик почуял неладное и запрыгнул на газовый котел. Фото: сервис Avito; фото: предоставлено Галиной Карпинской

История о том, как кот вывел жителей Колпашева из квартиры за мгновения до обвала потолка, прогремела на всю Россию. Интересно, что это не единственный подобный случай в городе. Как выяснила журналистка «Комсомольской правды – Томск», 3 года назад кот такой же породы, британский короткошерстный, спас многодетную семью при утечке газа.

«На тот момент нашему Барсику было 3,5 года. Вся семья находилась дома, в том числе трое детишек. Стоял зимний вечер, за 18 часов. Я была на кухне и вдруг увидела, что кот запрыгнул на котел, по которому идет центральный газ. Барсил сидел на нем и смотрел вниз дикими глазами», - вспоминает жительница города Колпашево Галина Карпинская.

Ранее домашний питомец никогда не забирался на газовый котел. Заметив странное поведение пушистого любимца, хозяйка квартиры очень удивилась. Она догадалась, что кот может учуять утечку опасного вещества.

«Газ не очень чувствуется, но я принюхалась и тоже уловила его легкий запах. Попросила мужа осмотреть котел. Он пришел на кухню, но сказал, что ничего не происходит, все нормально и переживать не о чем», - делится Галина.

Слова супруга не успокоили женщину, ее продолжало настораживать необычное поведение кота. Через какое-то время Галина вновь позвала супруга на кухню.

«Я ему снова сказала, что Бариск не зря так странно себя ведет, беспокоится и не уходит с котла. Тогда муж вскрыл его и обнаружил смертельно опасную неполадку! Оказалось, что внутри этой техники прогорела медная трубка», - рассказывает Галина.

Мужчина сразу же позвонил своему приятелю, который работает в газовой службе. Тот быстро приехал на место событий и заменил поврежденную трубку в котле.

«Страшно и думать о том, что могло случиться со всеми нами, если бы не поведение Барсика. Время было вечернее, мы вскоре просто уснули бы и, наверное, уже не проснулись. До сих пор с содроганием сердца вспоминаю эту историю», - поделилась жительница Колпашева.

Галина также с сожалением добавила, что после развода кота Барсика ей пришлось оставить у бывшего супруга. Через какое-то время женщина узнала, что их пушистого спасителя не стало.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» подробно рассказала о том, что в январе 2023 года спокойный и ласковый кот Семен вдруг стал царапать и кусать своего хозяина и его гостью. Животное почувствовало неладное и попыталось вывести колпашевцев из квартиры за несколько минут до обрушения потолка.

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