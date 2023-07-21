«Через 5 лет может быть поздно»: томичам рассказали о возможных последствиях изменения климата

Таяние ледников, деградация болот, обмеление рек - все это элементы разбалансировки экосистемы. Фото: Telegram-канал "Заповедник Васюганский"

Уже через 5 лет могут разрушиться важные элементы экосистемы Томской области. Чем опасны для жителей региона негативные тенденции в изменении климата журналистке «Комсомольской правды – Томск» рассказала кандидат географических наук, доцент кафедры природопользования ТГУ Наталья Михайловна Семенова.

Фото: аккаунт "ВК" "Государственный заповедник "Васюганский"

«В связи с изменением климата в всем мире повысился интерес к торфяным ресурсам. Благодаря этому была инициирована охрана Большого Васюганского болота на территориях Томской и Новосибирской областей. Создали Васюганский государственный заповедник, ставший претендентом на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», - начала рассказ доцент кафедры.

Часть Большого Васюганского болота также включили в перспективный список водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции. Дело в том, что торфяные болота – это не только места обитания водоплавающих и перелетных птиц, но и объект пристального научно-практического интереса, в том числе связанного с изменениями климата.

«Болота способствуют депонированию свободного углерода атмосферы и долгосрочному хранению его в своих залежах. Если бы не болота, то углекислого газа, углерода в атмосфере было бы значительно больше», - поясняет Семенова.

В 2023 году студенты Натальи Михайловны подготовили несколько магистерских работ, в которых представили свежие исследования состояния Васюганского болота и замеры климатических параметров.

«Изучив изменения температуры, остатков и водного стока на северном склоне болота, магистранты подтвердили, что наметилась тенденция к увеличению среднегодовых температур воздуха зимой. За 60-80 лет повышение произошло 1,5-2 градуса. И таких исследований много», - рассказывает доцент ТГУ.

Преподаватель пояснила, что с потеплением климата связан целый комплекс прогрессирующих проблем, грозящих людям разбалансировкой привычной экосистемы.

«Здесь уже речь идет о таянии ледников, деградации и эмиссии разрушающихся болот, в том числе и парниковых газов, метана. Баланс нарушенных и ненарушенных заболоченных участков, в том числе Васюганского болота, нужно обязательно выдержать», - говорит кандидат географических наук.

По ее словам, для полноценного отслеживания климатических параметров в регионе нужно создать сеть специальных метеостанции. Они должны быть расположены и в Васюганском заповеднике. Повышенное внимание к этим вопросам позволит увидеть, как меняются ландшафты и, в целом, жизнь мирового сообщества.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как отмечает Семенова, в свое время ученым при поддержке районных администраций удалось сделать региональным брендом идею необходимости охраны Васюганья. Однако специалисты заявляли и о важности регулирования природопользования на разных участках болота, что не было услышано чиновниками.

«Нужно оценить полезность с точки зрения эксплуатации хозяйственно ценных ресурсов, промышленного значения, зонировать территории болота и левобережья Оби, мониторить хозяйственную деятельность в связи с оценкой изменения землепользования – смотреть, как развивается использование земель в пользу нарастания или снижения нагрузки», - говорит доцент.

Пока озвученная идея, по словам Наталья Семеновой, не нашла поддержки у властей региона. Доцент считает это ошибкой. «Одно дело - провозгласить ценный природный объект у себя в области, а другое - обеспечить его охрану», - поясняет географ. Только в случае гарантированной охраны объект всемирного наследия будет функционировать - продолжать расти и накапливать торф, спасая атмосферу планеты от перегрева.

«Область должна сказать, что обеспечивается нужный режим использования, не страдает местное население: ресурсы могут в каких-то масштабах эксплуатироваться, что-то ограничено, а какие-то выделы или участки вообще недопустимо ни в коей мере использовать, потому что они ценны для природы и человека», - поясняет кандидат географических наук.

Семенова говорит, что при отсутствии внимания к этим проблемам через 5 лет могут произойти необратимые изменения - разрушиться важные элементы экосистемы.

«Возможно, через несколько лет это еще и не приведет к образованию пустыни Сахара в западной Сибири, но условия для создания здесь объекта, обладающего универсальной мировой ценностью, могут исчезнуть. Тогда ЮНЕСКО не включит болото в свой список и область не сможет этим гордиться», - сказала Наталья Михайловна.

Она добавила, что сегодня нельзя точно спрогнозировать последствия невнимательного отношения к водно-болотным угодьям. Один из вариантов - водоемы Томской области вполне могут так же катастрофически обмелеть, как реки Лаура и По в Европе. Чтобы подобных бед не случилось, по словам Натальи Михайловны, уже сегодня нужно следить за тенденциями и рационально пользоваться природными богатствами.

Читайте также В Томской области расширилась территория Васюганского заповедника