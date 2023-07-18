«Выгода под носом»: томичам рассказали, как не прогореть на строительстве дома в 2023 году

Мастер советует скорее переориентироваться на отечественные стройматериалы Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Шоковые экономические потрясения, связанные с мировым кризисом, не обошли Томскую область. Как это сказалось на сфере строительства и на что обращать внимание сегодня, чтобы не прогореть при возведении дома, «Комсомольской правде – Томск» рассказал инженер теплогазоснабжения и вентиляции Алексей Киприянов.

Ищем выгоду под носом

«Строя дома, бани и беседки по всей нашей области, я вижу, как люди совершают главную ошибку нового времени. Они не успевают перестроить мышление вслед за изменениями рынка и продолжают искать импортные материалы, хотя многие марки ушли из страны после пандемии и начала СВО», - начал рассказ Алексей Владимирович.

По словам мастера, жители региона, как и остальные россияне, еще не привыкли к тому, что появился большой ассортимент отечественной продукции. Люди не успели убедиться в хорошем качестве местных товаров.

«Ищут остатки привозных брендов и переплачивают за них, а под носом – российские, многие из которых не уступают в качестве. Сейчас и утеплители, и пена, и сайдинг, и материалы для крыши – огромный свой ассортимент подешевле и с отличными характеристиками», - говорит строитель.

Фото: Иван Макеев

Киприянов отмечает, что в последнее время в стране открылось много новых заводов. Среди них – производства сантехники. Так, если раньше в одном из лучших магазинов Томска продавали итальянские радиаторы отопления, то в связи с импортозамещением там стали предлагать этот же товар местного производства.

«Наши начали делать радиаторы по той же технологии. Качество ничем не уступает совершенно. Вот и экономия: цены такие, какие были на итальянские аналоги 2-3 года назад. Те, кто продолжает гоняться за иностранными брендами, могут действительно прогореть, ведь стоимость завозного повысилась в разы», - поясняет Алексей.

Классические ошибки и сверхпереплаты

Киприянов назвал и классические ошибки томичей, старающихся потратить минимум денег. Не разбираясь в строительстве, они экономят там, где нельзя, в результате сильно переплачивают. Алексей привел пример из практики. Недавно при возведении деревянного дома в Корнилово рабочие не сделали так называемые продыхи.

«В здании на фундаменте нужно было предусмотреть вентиляционные отверстия и открывать их на лето. Без проветривания - за 5 лет из-за влаги мох стал через пол заходить внутрь жилых помещений. Изначально делали побыстрее и подешевле, а в итоге потребовался очень дорогостоящий ремонт», - рассказывает Алексей Владимирович.

Пришлось полностью менять 3 ряда нижних венцов, лаги пола и сам деревянный пол. Здесь Киприянов добавил, что циркуляция воздуха необходима в домах не только из дерева, но и из любого другого материала.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закупка в несезон: дешевле на 30%

Чтобы не разориться по покупке сильно подорожавших из-за кризиса стройматериалов, томский мастер советует запасать их задолго до наступления лета.

«Лес лучше заготавливать зимой. У него определенная степень влажности идет, это считается лучшим вариантом. К тому же, обойдется значительно дешевле. В сезон ценник вырастает на 20-30%», - делится Алексей.

Фото: Виктор Гусейнов

Самая страшная ошибка

Нередко люди, по словам строителя, хотят возвести дом, образно говоря, чуть ли не бесплатно. Изначально они экономят при выборе бригады, часто попадая на псевдоспециалистов.

«Заказчику обещают сделать что-то за копейки, вот и получается копеечный результат. Горе-мастера не придерживаются строительных правил, СанПиНов, иногда выдумывают что-то сами. Сдают такую работу и на следующий день меняют номера телефонов», - рассказывает Алексей Владимирович.

Приходит время, когда возведенный плохими специалистами дом приходится перестраивать. Однако и такая возможность есть не всегда. Нередко здание требуется сначала сравнять с землей, после чего возвести заново, но уже по правилам. А в этом случае, в результате неправильной экономии, действительно можно, что называется, прогореть.

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