«Стало выгодней купить дом, а не квартиру»: томские риелторы рассказали о спросе и ценах на рынке загородной недвижимости

В 2023 году цены на новые загородные дома и на квартиры - сравнялись. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Прошедший год был для страны непростым – политические и экономические тряски изменили многое в жизни россиян. А как это отразилось на томском рынке? С приближением теплого сезона «КП-Томск» решил выяснить, повысился ли в регионе спрос на дачи и что сейчас с ценами на загородную недвижимость.

Фото: Александр ГЛУЗ

Первичная «загородка»

В 2023 году специалисты говорят о явном переключении внимания томичей с квартир на частные дома, в которых можно проживать как во время дачного сезона, так и на постоянной основе. Местный риелтор объясняет эту тенденцию довольно просто: если раньше квартиры стоили дешевле, чем дом, то теперь цены сравнялись.

«Загородка стала намного доступнее людям, потому что это очень хорошая альтернатива квартирам, которые сильно подорожали. Сейчас по цене «двушки» можно купить уже свой дом. Например, в поселке Зональная станция или Слобода Вольная от 5 млн 300 тысяч рублей. Это будет новый дом от 80 квадратных метров, 1 или 2 этажа», - говорит руководитель направления новостроек томского агентства недвижимости Олег Касимов.

По словам эксперта, первичная загородная недвижимость не дорожала последние года два. Так, 3-комнатная квартира, за которую раньше просили 4 миллиона рублей, сейчас обойдется дороже, чем дом, цена которого так и держится на уровне 5-6 миллионов. Речь идет об отдельном жилье с коммуникациями, скважиной и несколькими однотипными домами по соседству в рамках одного проекта.

«Конечно же, никто не отменял и дворцы, стоимость которых в Томской области начинается от 12 млн – такая категория как была, так и осталась. Предел по дорогим новым домам держится на уровне 15 млн рублей, причем это покупается», - добавил Олег Касимов.

Эксперт уточнил, что, в целом, за 2 года спрос на новые загородные дома в Томской области без преувеличения повысился в десятки раз. За прошедший год, по наблюдениям Касимова, он вырос раза в 3. «С такой ценовой политикой люди действительно пришли к следующему: почему бы за те же деньги не жить без соседей в своем доме с большими квадратами?», - добавил риелтор.

Загородная «вторичка», недорогие дома

По словам другого томского эксперта по недвижимости, перед ковидным периодом в Томской области наметился «исход» из дач и коттеджей обратно в город. Затем, на карантине, людям захотелось сменить обстановку, многие вспомнили родительские дачи.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Помню, путевка на человека в Турцию стоила 10-15 тысяч рублей, поехал чуть ли не на выходные. Все изменилось, и одновременно пошел тренд на экологичную жизнь – газон, свой огурец, потому что он вкусный. Появилась потребность в рекреационной зоне – второй дом, загородное место. Я имею в виду не коттеджи здоровые, а маленькая дачка, она опять стала востребованной. Интерес к этому вернулся, а за ним и цены стали расти», - говорит руководитель томского агентства недвижимости Вадим Васильевич.

Эксперт подчеркивает, что разогревавшийся в последние три года интерес томичей к дачам резко усилили события последнего года. Сейчас стали востребованы те постройки, в которых можно жить не только летом.

«Люди стали жить не только в коттеджах. Если дачи недалеко от города, видно стало, что домик обустроили, сделали побольше, потеплее и стало жить круглогодично. Поэтому мы иногда слышим такое недоуменное: «А что, правда, что дача может стоить 3 млн рублей?». Отвечаем: «Да, у нас уже есть садовые участки, которые люди вот так оценивают. Потому что туда можно выезжать на отдых круглый год», - говорит эксперт.

За прошедшие 12 месяцев, по наблюдениям Вадима Васильевича, резкого скачка цен на дачи в регионе не произошло. А вот за 3-летний период их стоимость увеличилась в 2 раза. «Речь здесь идет именно о востребованных направлениях – например, за Аникино, где старые университетские дачи, или товарищество «Ветеран», куда даже маршрутка ходит. При этом то, что уже подорожало, скорее всего, близко к своему ценовому пределу», - уточнил риелтор.

По его мнению, после миновавшего замедления спроса интерес покупателей так и продолжит нарастать без рывков.

Земельные участки

«В 2023 году земельные участки в Томской области в продаже по-прежнему можно найти и за 50 тысяч рублей. Ну а по 100, 200, 300 – такие предложения вообще сплошь и рядом. За 500 тысяч рублей участок, по-моему, можно приобрести даже в поселке Слобода Вольная – под коттеджи есть такие земли. Но и в прошлом году можно было найти за такие цены», - рассказал эксперт.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уточним, что участки 4-12 соток также входят в стоимость предложений при покупке дома на первичном рынке, о которых рассказал выше Олег Касимов. А это, напомним, сегодня сравнимо по затратам с покупкой квартиры.

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