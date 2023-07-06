«Бил головой о стену при ребенке»: жительница Томска рассказала, как столкнулась с домашним насилием

Мать двоих детей живет в постоянном страхе. Фото предоставлено героем публикации

В 2012 году Светлана познакомилась в ресторане со своим будущим мужем. Молодой человек сразу проявил к ней интерес, который оказался взаимным. Встречались 2 года, поженились в 2014-м. Затем романтика начала сходить на нет, супруг стал открыто проявлять агрессию по отношению к Светлане. Она рассказала изданию «Комсомольская правда - Томск» подробности своей истории.

Сначала давил морально

«Муж постоянно меня подавлял. Сначала только морально. Много оскорблял. И абсолютно не помогал с детьми. Первого родила – супруг где угодно, только не с ребенком. Со вторым стало только хуже. Элементарно - ни в больницу не свозит, ни погуляет с малышами, участия вообще никакого», - делится томичка.

Томичка растит дочь и сына одна. Фото предоставлено героем публикации

Светлане врезалось в память, как ее с сыном и дочерью положили в стационар на 10 дней. За это время глава семейства ни разу не навестил родных.

«Ему было не интересно, как мы. Что есть, что нет – можно сказать, пустое место. Естественно, все это послужило толчком для наших ссор. Я затаила обиду», - вспоминает женщина.

Вскоре ко всему прочему присоединились и бесконечные претензии к Светлане со стороны супруга, а затем и вовсе в ход пошли кулаки.

Избил до сотрясения мозга

«Первое нападение было, помню, когда мы купили квартиру и переезжали. Переносили холодильник, и я свое мнение высказала - наперекор мужу. Ему это не понравилось, и он вдруг начал меня кулаками лупасить по телу. Довел до слез», - делится Светлана.

Комплекс этих проблем в итоге послужил поводом для развода. Расходилась пара со скандалом, спустя 6 лет совместной жизни.

«Пытались еще сойтись, но продолжались оскорбления, человек ничего не осознал. Затем окончательно разъехались. Мы с детьми остались в приобретенной в браке квартире. Бывший муж стал регулярно туда приходить и унижать меня», - говорит томичка.

По словам Светланы, после развода начались сильные избиения. Она несколько раз делала медицинские освидетельствования и писала заявления в полицию.

«Сколько раз просила его не кидаться на меня хотя бы при детях. Но он все равно кулаками и оскорблениями доказывал свою правоту. Пришел как-то и давай бить меня - о стенку ударил, все это снова при ребенке. Малыш смотрел, плакал, чуть ли не разнимать подходил. После этого меня увезли по скорой и диагностировали сотрясение мозга», - рассказывает Светлана.

Выжил из общей квартиры

Светлана и ее бывший муж работают в одном здании. Молодой человек принялся периодически к ней наведываться во время смены и угрожать.

Светлана на работе - в парикмахерской. Фото предоставлено героем публикации

«Своими постоянными набегами, угнетениями он вынуждал нас выехать из общей квартиры. Я постоянно переживала, что вдруг он сейчас снова придет, начнет бить меня. Пришлось съехать – можно сказать, он нас выгнал», - делится собеседница «КП-Томск».

Боясь за свою жизнь, томичка с двумя маленькими детьми переехала в квартиру своей мамы.

Светлана с любимой мамой. Фото предоставлено героем публикации

«Хочу – плачу алименты, не хочу – не плачу»

«Потом он отказывался платить алименты. Судилась, судилась, пришлось даже подать в вышестоящие органы. Там, я так поняла, приставов подактивизировали, и тогда уже начали поступать деньги», - вспоминает жительница Томска.

По поводу алиментов молодой человек заявил бывшей жене так: «Я хочу - плачу, завтра не захочу - не буду платить».

«Перепиши квартиру на меня, а то убью»

Сегодня особенно остро для Светланы стоит проблема раздела совместно нажитого с мужем имущества. Мужчина отказывается признавать, что не вся жилплощадь принадлежит ему.

«Не хочет по-хорошему все уладить, говорит: «Только попробуй подать на раздел. Верни мне документы на мою квартиру. Перепиши ее на меня, а то я тебя убью». Хотя там частично и общие деньги вложены», - с горечью делится томичка.

Она уточняет, что пока не решается начать судиться из-за квартиры, представляя, сколько придется помотать нервы. Светлана собирается подготовиться к этому процессу: сначала поменять место работы, чтобы бывший муж не смог ее отыскать.

«Если я сейчас начну что-то делить, он, скорее всего, придет ко мне и будет снова распускать руки и гнобить меня. В итоге получается так, что эта резина тянется, я не могу поделить квартиру и получить деньги, которые причитаются детям. Иначе, вероятно, мы бы уже купили себе жилье», - говорит томичка.

Светлана добавила, что на сегодняшний день бывший супруг почти перестал набрасываться на нее с кулаками. При этом женщина призналась, что до сих пор продолжает жить в постоянном страхе.