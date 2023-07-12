«Сорвала джекпот»: жительница Томской области рассказала, как ей удалось выиграть машину в лотерее

Первая машина в семье северчанки появилась благодаря счастливому билетику. Фото предоставлено героем публикации

Жительница Северска Иванна Ключинская всегда верила в удачу, поэтому с юности она покупала лотерейные билеты. Делала себе такие подарки к праздникам. В 2001 году девушке посчастливилось выиграть первый в своей жизнь автомобиль. Как это произошло, она рассказала журналисту «Комсомольской правды – Томск».

«Я отправила своего мужа за билетиками прямо под Новый год, за неделю до розыгрыша. Сейчас их можно приобрести онлайн, но тогда надо было сходить и купить. Супруг вернулся недовольный, так как отстоял огромную очередь», - вспоминает Иванна.

Девушка выбрала себе один из двух купленных билетов. Розыгрыш проводили в телеэфире утром 30 декабря. Северчане принялись зачеркивать каждый на своем билетике числа, которые называл ведущий.

«Помню, игра шла где-то до 87-го шарика, в финале тоже разыгрывали автомобили. Вот сейчас, допустим, первый джекпот – 5 подряд выпало, потом квартира и 2-3 автомобиля. А тогда тираж почему-то был очень богат на машины, и чуть ли не до последнего хода их разыгрывали», - делится жительница Северска.

Когда в игре выпал самый последний шар, его номер совпал с тем, который был написан на билете Иванны. Пара не могла поверить, что это происходи на самом деле.

«Муж позвонил по многоканальному телефону, указанному на билете. Оператор проверила номер и сказала: «Да, все правильно, вы выиграли автомобиль. Его цена 105 тысяч рублей. Можете ехать за ним», - говорит северчанка.

Как выяснилось, победитель лотереи должен был заплатить налог - 35% от суммы выигрыша. Свободных денег у Иванны с мужем тогда не было.

«Мы посчитали, это 30 тысяч рублей с лишним. Откуда? Я с новорожденным сижу, муж получал тогда тысячи 4. Мы выбрали другой вариант: из стоимости автомобиля сразу вычли налог, а нам на сберкарту перечислили оставшиеся деньги для покупки машины подешевле», - поясняет Иванна.

Предварительно сибиряки отправили в Москву заказным письмом копию своих документов и сам лотерейный билет. В феврале на счет семейной пары поступило около 70 тысяч.

«На полученные деньги мы купили ВАЗ – кажется, девятку. Это была самая первая в нашей семье машина. Я сдала на права позже, а тогда водил муж. На новенькой темно-синей «Ладе» мы прокатались года 2, потом добавили несколько десятков тысяч рублей и купили Honda Civic», - рассказывает северчанка.

После крупного выигрыша Иванна и ее муж не раз спорили о том, благодаря кому в семье появился автомобиль. Супруг говорил, что ничего бы не было, не купи он счастливый билетик.

«Я считаю, что заслуга моя. Сама отправила его очередь отстоять. И потом именно эта лотерея была в моих, как я говорю, божественных и удачливых руках, а не в его пустых. Себя тоже нужно любить и хвалить, это я сорвала джекпот», - смеясь, сказала женщина.

Спустя несколько лет, когда пара разводилась, выигранный автомобиль поделили честно: мужчина отдал деньгами бывшей жене половину стоимости машины.

Иванна Ключинская добавила, что никто в ее окружении никогда не выигрывал что-нибудь значимое. При этом сама она продолжает участвовать в лотереях, так как точно знает, что выиграть реально.

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