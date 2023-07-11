«Суррогатная мать для китайца»: жительница Северска рассказала, как выносила и родила чужого ребенка

Женщина работала с китайскими заказчиками до того, как в России установили запрет на пользование услугами суррогатного материнства для иностранцев. Фото предоставлено героем публикации

3 года назад северчанка Анастасия Зарубина посмотрела популярное телешоу о суррогатных матерях. Она сразу решила: «Тоже рожу ребенка для пары, которая не может завести детей». Уже через 2 месяца женщине подсадили эмбрион, выращенный из генетического материала китайцев. Подробностями своей истории Анастасия поделилась с журналистом «Комсомольской правды – Томск».

«Посмотрев передачу, я поняла, что программа «Суррогатное материнство» поможет мне рассчитаться с долгами. Загуглила, узнала, что подхожу: мне 23, а участвовать можно до 35 лет. Нашла группу в соцсети, где было много предложений выносить и родить чужого ребенка», - вспоминает Анастасия.

Одна из подписчиц паблика, которая уже становилась суррогатной матерью, помогла сибирячке с поиском клиентов. Она посоветовала агентство в Санкт-Петербурге, где для Анастасии подобрали пару из Китая, желающую завести ребенка. Семья обратилась в российскую компанию, поскольку в их стране запрещено суррогатное материнство.

«Я ездила из Северска в Томск и сдавала много анализов. Кровь, мазки, генетика, также флюорография, узи малого таза и так далее. С положительными результатами приехала в Питер. Врачи подстроились под мой цикл, сделали ЭКО. Я подписывала договор о заместительном вынашивании беременности», - рассказывает Анастасия.

Фото предоставлено героем публикации

Анастасию поселили в районе Стрельна в доме с шикарными условиями, где у нее была отдельная комната. Северчанка видела, что у некоторых ее соседок, тоже суррогатных матерей, случались выкидыши. Тех женщин, которые не могли забеременеть и с 4-го раза, отправляли обратно домой.

«За неудачные попытки давали компенсацию. А беременным до выкидыша оплачивали каждую неделю вынашивания. Многих женщин туда, как и меня, привели долги. Мне китайцы как зарплату весь срок платили по 30 тысяч рублей в месяц», - говорит Анастасия.

По словам северчанки, в Санкт-Петербурге она минимум раз в неделю должна была посещать врача. Также еженедельно по анализу мочи проверяли, нет ли в организме женщины никотина и алкоголя. За нарушения полагались штрафы.

«У меня все шло прекрасно. Вообще не чувствовала, что беременная. Я просто не худенькая, поэтому по мне это даже не было особо заметно. В положенный срок родила здорового мальчика китайской национальности, за что получила 1 млн 200 тысяч рублей», - признается сибирячка.

После родов ей дали таблетки, чтобы не появилось грудное молоко. Китайцы не сразу приехали в Россию, поэтому в течение 3 дней Анастасия сама ходила с новорожденным на руках на различные процедуры. Имени этого ребенка она так и не узнала.

Фото предоставлено героем публикации

«Биологических родителей мальчика я не видела. Они прислали юриста и няню, которые забрали ребенка. Я написала доверенность, когда выписывалась из роддома. Как сейчас живет малыш – понятия не имею. Чувств к нему никаких не испытываю. Может, потому что у меня твердый характер», - сказала жительница Северска.

Свой опыт суррогатного материнства Анастасия ни от кого не скрывала. Ее родственники отнеслись к этому положительно. Некоторые знакомые подумали, что женщина отказалась от своего собственного ребенка, приходилось объяснять, что мальчик не родной.

После возвращения домой Анастасия узнала, что в этом же санкт-петербургском агентстве нет представителя в Томской области. Женщине предложили работу – искать в своем регионе потенциальных суррогатных матерей.

«Через интернет и знакомых я ежемесячно находила минимум троих. За каждую пациентку получала 15-20 тысяч рублей. Так работала с конца 2021 года по зиму 2023-го. Потом агентство закрылось. У него почти вся клиентская база была китайцы, а новый закон РФ запретил работать с биологическими родителями из других стран», - рассказала молодая женщина.

В конце этого года Анастасия собирается снова стать суррогатной матерью. Говорит, полностью к этому готова. Однако теперь хочет заключить договор напрямую с заказчиками, без агентств. Дело в том, что северчанка больше не хочет переезжать в другой город на период беременности.

«Если все-таки снова потребуется переехать, придется выдергивать сына из садика. Но ничего, там много свободного времени, ты на работу в 7 утра не встаешь, поэтому можешь спокойно заниматься своим родным ребенком», - сказала северчанка.

Женщина добавила, что не видит никаких минусов в суррогатном материнстве. С материальной точки зрения оно выгодно, Анастасия собирается заработать, чтобы купить собственную квартиру. Но это далеко не все плюсы.

«Мне приятно осознавать, что помогаю женщинам, у которых не получается самим забеременеть даже с помощью ЭКО. Это не просто заработок, а великое, доброе дело. Если только здоровье позволяет, почему нет?», - подытожила суррогатная мать китайского мальчика.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что жительница областного центра родила инвалида после ЭКО

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