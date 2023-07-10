Жительница Томска снялась в клипе знаменитой немецкой группы Rammstein

Молодая томичка увлекается творчеством всемирно известной метал-группы с 3 лет. Фото предоставлено героем публикации; фото: Елизавета Сухова

Поклонница группы Rammstein Арина сразу призналась журналисту «Комсомольской правды – Томск», что она и мечтать не могла о личном знакомстве с кумиром. Творчество Тилля Линдеманна и его коллектива томичка обожает с 3-летнего возраста. Когда ей исполнилось 20, она не только пообщалась с известными на весь мир музыкантами, но и снялась в их клипе.

«Мои родители всегда слушали такую музыку, поэтому и я с детства полюбила жанр индастриал-метал. Мечтала попасть на концерт и накопила денег, чтобы съездить на выступление Rammstein в Санкт-Петербург. А через год после этого я познакомилась с вокалистом лично», - делится томичка.

Фото: Елизавета СУХОВА

Однажды Арина узнала, что кастинг-менеджер ее любимой группы набирает девушек для присутствия на закулисной вечеринке Rammstein. Томичка поучаствовала в конкурсном отборе и получила приглашение.

«Оказывается, их менеджер – русская. В процессе переписки она попросила выслать фото. Я отправила яркий снимок и прошла кастинг. Это ни в коем случае не эскорт в привычном понимании, никак не связано с интимом. Просто развлечение. Мы классно проводили время, веселились. Общались на английском», - поясняет девушка.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Арине запомнилась самая первая встреча с кумиром. Девушка не ожидала увидеть Линдеманна заботливым и мягким человеком, ведь на сцене у него совершенно другой образ.

«Меня впечатлил контраст: на сцене Тилль выглядит очень грубым человеком, а в жизни оказался таким душкой. Везде позаботится: всегда шампанское будет в бокале, подойдет, поболтает, спросит, как дела. Подарок мне подарил», - делится Арина.

Линдеманн вручил молодой томичке презент - фирменную защитную маску для лица, на которую была нанесена эмблема группы. Как раз тогда Rammstein выпустил свою эксклюзивную продукцию.

«Это было прямо в начале периода ковида. У нас в Томске все закрыли 30 марта 2020 года, а познакомились мы с Тиллем 17 марта. Они начали печатать свои маски, я оказалась одной из первых обладательниц этого эксклюзива», - делится Арина.

Спустя 9 месяцев после знакомства с Линдеманном томичка получила очередное сообщение от кастинг-менеджера: «У Тилля День Рождения, через 2 недели мы тебя ждем». Девушке хватило времени заработать на поездку, через 14 дней она прилетела на звездную вечеринку в Москву.

«Еще через полгода я снялась у него в клипе. Он пока не вышел, к сожалению, из-за политической ситуации в мире. Проходили съемки в 2 этапа: в ноябре 2021 года и в январе 2022-го», - рассказала Арина.

Фото: Елизавета СУХОВА

Согласившись на участие в съемках, томичка подписала договор о неразглашении информации. Девушка не может рассказывать подробно о клипе до его выхода на экраны.

Арина уточнила, что в вечеринках и в съемках она, как и другие девушки, участвовала не за плату.

«Это было чисто на энтузиазме, здесь равный интерес для обеих сторон. Лично для меня эти встречи сами по себе были наградой. Ведь раньше я и мечтать не могла о таком», - призналась девушка.

Арина добавила, что после участия в мероприятиях всемирно известного коллектива ее пригласили и русские музыканты. В качестве сопровождения томичка съездила на гастроли группы «Агата Кристи» в Новосибирск.

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