Жители Томска могут выбрать, какая музыка будет играть на центральном проспекте

Томичи смогут выбрать мелодию, которая будет играть на проспекте Ленина Фото: Анна Ковалёва

В Томске местные жители могут выбрать музыку, которая будет играть на проспекте Ленина. Для этого нужно обратиться в управление культуры и написать на почту office@cul.admin.tomsk.ru.

Напомним, что и.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил использовать в теплое время года уличную систему трансляции по пр. Ленина и включать в вечернее время музыкальное сопровождение. Было выбрано время с 18.00 до 20.00, когда на улице наибольшее число прогуливающихся.

Отметим, что в репертуар вошли песни о Томске, музыкальные композиции из кинофильмов, а также мелодии в исполнении инструментальных оркестров и джазовые композиции.