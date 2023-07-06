Жителя Томска вернули домой из плена на Украине

Томича освободили в ходе обмена военнопленными Фото: Ксения Высотина

В 2023 году к уполномоченному по правам человека Томской области поступили три обращения от родственников участников СВО, попавших в плен. Одного томича удалось освободить в ходе обмена, сообщила омбудсмен Елена Карташова.

Как сообщила Карташова, в текущем году в аппарат уполномоченного поступали обращения, касающиеся военнопленных.

Так, к омбудсмену обратились родственники томича, который попал в плен и вышел с ними на связь. Мужчина был включён в списки на обмен.

По ее словам, мужчина уже вернулся в Россию. После обращения родственников о томиче сообщили уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и Министерству обороны.

«Один парень вот совсем недавно вернулся. Он был обменен в группе других россиян. По двум другим у нас еще нет информации», – рассказала Карташова.

Также она добавила, что вопросами военнопленных занимается Министерство обороны, министерство иностранных дел, уполномоченный РФ Татьяна Москалькова, международный комитет Красного Креста и другие структуры.