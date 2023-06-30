Томичка может отправиться в тюрьму за сообщение о минировании Коммунального моста

В течение получаса личность томички, которая сообщила ложную информацию, установили. Фото: Дмитрий Еланков

В Томске местная жительница обвиняется в ложном сообщении о минировании Коммунального моста. Женщина была в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как рассказали в полиции, 60-летняя томичка находилась в своей квартире и распивала спиртные напитки. Во время застолья женщина позвонила в оперативную дежурную службу города Томска и сообщила, что Коммунальный мост заминирован.

После того, как спецслужбы выехали на мост, выяснилось, что информация была ложной. В течение получаса личность томички, которая сообщила ложную информацию, установили.