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Общество30 июня 2023 7:04

Томичка может отправиться в тюрьму за сообщение о минировании Коммунального моста

60-летняя женщина была в нетрезвом виде
Ксения Высотина
В течение получаса личность томички, которая сообщила ложную информацию, установили. Фото: Дмитрий Еланков

В течение получаса личность томички, которая сообщила ложную информацию, установили. Фото: Дмитрий Еланков

В Томске местная жительница обвиняется в ложном сообщении о минировании Коммунального моста. Женщина была в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как рассказали в полиции, 60-летняя томичка находилась в своей квартире и распивала спиртные напитки. Во время застолья женщина позвонила в оперативную дежурную службу города Томска и сообщила, что Коммунальный мост заминирован.

После того, как спецслужбы выехали на мост, выяснилось, что информация была ложной. В течение получаса личность томички, которая сообщила ложную информацию, установили.

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