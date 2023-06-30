«Засыпают мусором, землей и травой»: жители села под Томском возмутились новым способом ямочного ремонта дорог

Каргасокцы наблюдают дорожное "ноу-хау" на самых главных улицах села. Фото: ОНФ

В селе Каргасок Томской области ямы на дорогах главных улиц засыпают мусором, перемешанным с землей и травой. Местные жители возмущены таким способом ямочного ремонта. К слову, на дорожный фонд Каргасокского района в 2023 году выделено 42 млн рублей из федерального бюджета. О проблеме журналисту «Комсомольской правды – Томск» рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Шаляпин.

«Один из каргасокцев не смог спокойно наблюдать за этим ремонтным ноу-хау и снял все на видео. Прислал запись в «Народный фронт». На ней отчетливо видно, что подрядчики засыпают многочисленные ямы какой-то землей, травой, мусором – чем угодно, но только не асфальтовой смесью», - говорит Сергей Викторович.

Снявший видео мужчина эмоционально комментирует за кадром ситуацию, сложившуюся на центральных улицах районного центра.

«Ямочный ремонт – это просто смех. Засыпали непонятно чем, просто бросили по лопате. Дождь пройдет - все выбьется. И это центр у нас! Хотя бы здесь можно было новый асфальт положить? Беда и позор»», - говорит житель Каргаска.

Фото: ОНФ

Мужчина также жалуется на то, что на всех основных улицах села – большое количество ям. Коргасокец специально проехал по дорогам и запечатлел свой путь на видео. Разбитую проезжую часть хорошо видно, а также слышно, как стучит автомобиль при езде по такому полотну.

«У нас вчера проходил дорожный ремонт по главным улицам, но на них сплошные кочки и ямы. Проеду и все покажу. Куда смотрит администрация наша? Почему, например, в Парабели не так? Здесь же машина ломается из-за бесконечных ям», - возмущается мужчина.

Руководитель регисполкома ОНФ добавил, что при изобретенном местными властями новом способе ремонта не выполняется даже уплотнение катком. Напомним, как известно, ямы на дорогах следует заполнять асфальтовой крошкой, щебнем, асфальтобетонной смесью – в зависимости от выбора того или иного способа. Как вариант, можно использовать смесь песка с вязким битумом, укладывая ее при температуре 100°C и выше.

Стандартная технология - заполнение ям срезкой асфальта

«В случае с Каргаском - в углубления просто небрежно ссыпают мусор, еще и прикапывают его ногами. Это даже напоминает то, как кот скрывает следы своего преступления в лотке», - сказал Шаляпин.

Активист уточнил, что сомнительную технологию ремонта сельчане, по их словам, наблюдали на улицах Красноармейская, Гоголя и Октябрьская.

Представители «Народного фронта» уже направили официальный запрос в местную администрацию. «Мы попросили власти объяснить, что это за мусорный ремонт такой удивительный - совершенно ненадежный и который вряд ли стоит выделенных миллионов», - сказал Сергей. Он также добавил, что ОНФ будет добиваться качественного обновления дорог в Каргаске.

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