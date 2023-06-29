Медведь гулял по центру Томска ночью 29 июня

Жители Томска заметили в центре города гулящего медведя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью 29 июня жители Томска заметили бегающего медведя в центре города. Специалисты приняли решение о его ликвидации, сообщил начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин.

«В третьем часу ночи нам поступило сообщение о том, что в Кировском районе Томска заметили медведя. Он бегал в районе улиц Усова и Советской. Специалисты департамента выехали на место, после чего в районе 6 утра животное было ликвидировано», — сообщил изданию «Аргументы и Факты – Томск» Виктор Сиротин.

По словам специалиста, это был не молодой медведь, а животное в возрасте двух лет. Предположительно, он переплыл реку и попал в город, где испугался людей и автомобилей.

Изначально специалисты хотели его усыпить и передать в зоопарк, однако медведь вел себя агрессивно. По мнению Сиротина, препараты для усыпления на него бы не подействовали. Поэтому было принято решение об ликвидации, так как медведь был опасен для местного населения.

Специалист будут анализировать причины выхода косолапого в город.