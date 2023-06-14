«Почти 2 миллиона в год»: известный томский блогер Мама Лиза рассказала, сколько зарабатывает в сетях

Барабина планирует масштабировать свою деятельность в соцсетях и начать делиться экспертностью. Фото предоставлено героем публикации Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня блогерство многие называют профессией, отличным способом проявлять себя, рассказывать о важном и зарабатывать. Впрочем, часть россиян по-прежнему считают это занятие несерьезным. Отрадно, что томские лидеры мнений не стараются, что называется, ловить хайп на пустых, провокационных темах. Они ведут страницы, максимально полезные для жителей региона. С одной их местных блог-звезд, Елизаветой Барабиной, журналистка «КП-Томск» пообщалась в международный день блогера.

Яркую, незаурядную Елизавету Барабину знают очень многие томичи, и, прежде всего, мамы – та аудитория, для которой девушка изначально и создавала свой блог.

Фото предоставлено героем публикации

В 2010-х годах Елизавета перестала работать тележурналистом, а также уволилась из благотворительного фонда, где вела социальные сети, занималась съемками и оргвопросами. Как раз в тот период женщина родила второго ребенка. Именно деятельность в соцсетях позволила ей в декрете не замкнуться на быте и продолжить активно участвовать в общественной жизни.

«В 2017 году я не просто закрывала некую свою боль, но и увидела, что нет качественного контента для родителей в Томске. Заняла эту нишу, что получило очень большой отклик», - вспоминает Барабина.

Фото предоставлено героем публикации

Сначала аккаунт назывался «Мама знает Томск». Елизавета брала интервью у детских врачей, у создателей творческих коллективов – все это имело прикладную пользу.

Фото предоставлено героем публикации

«Тогда только появились в «Инсте» прямые эфиры, и я подумала: «Вау, как круто - я, сидя в декрете, могу вести эфиры, это как раз мое», - говорит блогер.

Фото предоставлено героем публикации

Чуть позже автор переименовала свой аккаунт в «Новости для мам Томска от первого лица». Рассказывала про различные выплаты, новые игровые пространства, делала интервью со специалистами из разных сфер. Затем начала и организовывать мероприятия – например, караоке для мам. Елизавету Барабину стали приглашать в администрацию как представителя общественности.

«Стратегия паблика менялась несколько раз. Через полгода я добавила в название свое имя, потому что все об этом спрашивали. Убрала слово «Томск», ведь информация заинтересовала и родителей из других регионов. Получилось «Мама Лиза знает» - это стало очень мощным личным брендом. Теперь веду блог как лайфстайл», - делится томичка.

Фото предоставлено героем публикации

В своих публикациях Елизавета говорит о семейных ценностях, мотивации, возможностях для путешественников. Она стала медиа-амбассадором арт-кластера «Таврида» в Томской области.

«Я сделала репортажи обо всех крупных местных производствах. Это все оставляю как региональную историю, спрос на которую всегда есть. Но и хочу масштабироваться: собираюсь взять дополнительное направление и делать под него отдельный аккаунт. Буду обучать других блогингу, подаче качественной информации через видео», - поделилась планами Барабина.

Новое направление деятельности позволит томичке зарабатывать дополнительные деньги. Это станет плюсом к доходу от рекламы в основном блоге, которая в среднем приносит Елизавете 1,8 млн рублей в год.

Фото предоставлено героем публикации

В день блогера «Мама Лиза» дала важные рекомендации тем, кто только собирается создавать паблик.

«Самое главное – это начать. Преодолеть страх проявляться. Выстроить себе первую направляющую – кто я, о чем буду рассказывать. Далее – есть 3 важнейших составляющих успеха. Первая: регулярность публикаций. Вторая: аутентичность, нужно быть собой. И третье: применяйте все возможности соцсетей, разные инструменты, тестируйте гипотезы – экспериментируйте с риалс и пр.», - порекомендовала преуспевший блогер.

Фото предоставлено героем публикации

Все 14 тысяч подписчиков блога Елизаветы пришли без привлечения платных инструментов продвижения. Известная томичка призналась, что, если бы она своевременно осознала пользу таргетированной рекламы и стала применять этот инструмент, аудитория ее аккаунта была бы еще больше.

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