«Топ-3 растений-спасателей»: томичам рассказали, какие комнатные цветы лучше всего защищают от болезней

Фикус Бенджамина, гибискус китайский и лавр - лидеры по очистке и увлажнению воздуха. Фото: сервис "Авито" Фото: Мария ЛЕНЦ

Цветы в горшках могут не только радовать глаз и наполнять комнату ароматом, но и защищать домочадцев от болезней. Так, в сети можно увидеть различные списки растений-фильтров, которые впитывают в себя вредные вещества. Какие квартирные цветы самые полезные – изданию «Комсомольская правда – Томск» рассказала специалист по растениям, фармацевт Галина Дуреева.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томичка Галина Дуреева 40 лет проработала фармацевтом, была химиком-аналитиком в Детской городской больнице №1. Контролировала качество тех препаратов, которые создавали, в том числе, на основе растительных компонентов. Однажды Галина Михайловна увидела на столе у невролога книгу о влиянии комнатных растений на здоровье людей. Взяла почитать и с тех пор увлеклась изучением этой темы. Проанализировав большой объем информации, женщина составила топ-3 тех растений, которые, по ее словам, непременно должны быть в каждом доме.

1. Фикус Бенджамина: избавляемся от токсинов

«Это растение вбирает в себя яды. Их может выделять, например, некачественный линолеум или лак, которым покрыта мебель. К сожалению, в наше время многие домашние вещи токсичны. Опасные вещества впитывает конкретно тот фикус Бенджамина, который не с прожилками, а с темными мелкими листьями», - говорит Дуреева.

По словам специалиста, если вдруг листья на фикусе опали, это значит, что растение справилось со своей задачей. То есть, цветок взял удар на себя, обезопасив человека.

Фото: сервис "Авито"

На сегодняшний спасительный фикус Бенджамина томичам предлагают на онлайн-платформх по очень разным ценам. За укорененные, растущие черенки просят от 100 рублей. За большое, 137-сантиметровое, дерево желающему очистить воздух в своем помещении придется заплатить 24 тысячи рублей.

Фото: сервис "Авито"

2. Гибискус китайский: увлажняем воздух

Еще одно спасительное растение, которое желательно иметь дома- гибискус китайский. Большое, яркое и красивое, но, главное – с уникальными полезными свойствами.

«Этот кустарник еще называют Китайская роза. Главная его особенность - он является естественным увлажнителем. У нас обычно зимой бывает очень сухой воздух, от чего и спасает это уникальное растение. Не надо покупать увлажнитель, достаточно в зале иметь гибискус, а лучше еще и в спальне. Цветок требует хорошего полива, в итоге через листья он отдает влагу», - поясняет Галина Михайловна.

Сегодня жителям Томска Китайскую розу онлайн-продавцы предлагают по стоимости от 100 до 5 тысяч рублей.

Фото: "Комнатные растения |Томск| Уход, обмен, продажа" / "ВКонтакте"

3. Лавровый лист: убиваем бактерии

Лавровый лист, который любители комнатных растений выращивают в горшках, выделяет фитонциды. Эти биологически активные вещества убивают либо подавляют рост бактерий, а также микроскопических грибов и простейших. Таким образом, обладатели целебного растения избавляются от причин многих заболеваний.

«Подобными свойствами еще обладает мирт – тоже выделяет фитонциды, но он очень пахучий. У нас в гастроотделении было такое растение, у некоторых оно вызывало проявления аллергии. А вот лавровый лист считается нейтральным. Сейчас его продают прямо в горшках, это удобно», - рассказала томичка.

Куст лавра высотой 130 см томичам предлагают на «Авито» за 2 тысячи рублей.

Фото: сервис "Авито"

Галина Михайловна добавила, что именно перечисленные растения оптимально иметь дома, потому что их не требуется много. Достаточно по одному горшку в комнате. Для сравнения – чтобы воздух хорошо очищал хлорофитум, необходимо поставить около 10 таких растений.

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