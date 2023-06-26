Жительница Томска рассказала о созависимых отношениях с наркоманом

Фото: Николай Оберемченко

Томичка Лариса работает бухгалтером, живет в счастливом браке и воспитывает дочь. Женщина довольна своей нынешней жизнью, однако в юности она встречалась с мужчиной, который принимал наркотические вещества, пишет издание Tomsk.mk.ru.

20-летняя Лариса влюбилась в мужчину с первого взгляда, совершенно не зная его. Парню на тот момент было 26. Лариса росла в благополучной семье, хорошо училась в школе, легко поступила в вуз, знает два иностранных языка и играет на фортепиано.

После знакомства Владимиром, девушка резко изменилась — перестала предупреждать родителей о позднем приходе домой. Парень Ларисы нигде не работал, не учился, а постоянно разговаривал по телефону или общался в мессенджерах и пропадал надолго. Однако женщину привлекала атмосфера таинственности.

«По сути, отношения у нас были односторонними, это я влюбилась в него, у него никаких обязательств по отношению ко мне не было», — сказала томичка.

Девушка осознала, что ее избранник употребляет запрещенные вещества. Она испугалась, когда поняла, что он не только принимает наркотики, но и торгует ими.

«Было очень страшно. Меня тянуло к нему, как магнитом. Дома родители пытались поговорить со мной, разобраться в ситуации. Я, в свою очередь, пыталась вызвать на откровенный разговор Володю, он отмахивался и ничего объяснять мне не собирался», - вспоминает женщина.

Бросить молодого человека Ларисе помог ее младший брат Илья, которому на тот момент было 15 лет. Подросток заявил сестре, что рано или поздно она тоже станет употреблять наркотики и деградирует.

Девушку напугала дальнейшая жизнь с Владимиром и она перестала с ним общаться. При этом мужчина даже не пытался вернуть девушку. Страх перед любыми запрещенными препаратами после этой ситуации у девушки сохранился на всю жизнь.