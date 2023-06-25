«Можно присесть в сухую яму»: спасатели рассказали томичам, как спастись от удара молнии

В грозу нельзя подходить к металлоконструкциям, плавать и укрываться под деревьями Фото: Олег Укладов

В Томской области продолжают фиксировать повышенную грозовую активность. Она уже спровоцировала рекордное за последние 12 лет число лесных пожаров в регионе. С начала 2023 года ликвидировали 173 возгорания. Грозы несут и другую опасность: от попадания молний гибнут люди. По данным Всемирной метеорологической организации, разряды атмосферного электричества ежегодно убивают не менее 6 тысяч человек.

«Повсеместно происходит немало случаев, когда от удара молнией гибнут люди, животные или начинается пожар. От грозы необходимо уметь защититься», - говорят специалисты Главного управления МЧС России по Томской области.

5 способов спасения от молний местные спасатели перечислили сегодня на портале ведомства.

1. Не становимся под деревья

«Никогда не прячьтесь под высокими деревьями (особенно отдельно стоящими). Более опасными считаются дуб, тополь, ель, сосна. Реже молния ударяет в березу и клен», - сообщили сотрудники МЧС.

Они уточнили, что почти никогда гроза не бьет в кустарник.

2. Укрываемся в естественных углублениях

Тому, кого гроза застала на улице, рекомендуется укрыться у подножий склонов или в углублениях. Например, можно присесть в сухую яму, в траншею.

3. Не выходим из машины

«Если едете в машине, остановитесь, но из машины не выходите, закройте окна», - написали спасатели.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

4. Не купаемся при грозе

Сырая одежда, мокрое тело – способствуют поражению ударом молнии. Поэтому категорически запрещается купаться в грозу.

Если люди находятся в лодке, следует сразу грести к берегу. Дело в том, что на воде человек окажется самой большой возвышенностью.

5. Не подходим к металлоконструкциям

Рядом с металлическими конструкциями находиться очень опасно. Не нужно стоять вблизи железной ограды и подобных сооружений. Также – нельзя работать на транспортных средствах в открытом поле во время грозы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что из-за грозовой активности в регионе сохраняется высокая пожароопасность: 4-й класс.

Читайте также За сутки в Томской области потушили 6 лесных пожаров